Digitale terrestre: come trovare il TGR Rai della tua Regione se non lo vedi

L’arrivo del nuovo digitale terrestre ha portato alcuni disagi agli utenti. Non ultimo uno che sta davvero facendo scoppiare la testa a molti. In pratica, diverse zone d’Italia si trovano sul confine con un’altra Regione e per questo il TGR Rai Regionale a volte non è quello della propria Regione.

Se anche tu hai questo problema, troverai utili alcuni consigli riportati in questo articolo. Seguendo le nostre istruzioni, prese da un comunicato ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico, sarai in grado di trovare il TGR Rai corretto e sostituirlo con quello errato che ti compare sempre su Rai 3.

Ovviamente, prima di tutto ciò verifica che il tuo televisore sia compatibile con lo standard DVB-T2 del nuovo digitale terrestre. Se così non fosse allora potrebbe essere quello il problema e quindi dovrai acquistarne uno nuovo per risolverlo. Se è ancora in buono stato potresti optare per un decoder e così risparmiare diversi soldi. Su Amazon ce ne sono diversi, anche in offerta.

Digitale terrestre: come trovare il TGR Regionale di Rai 3 corretto

Qualora tu fossi già dotato di un dispositivo compatibile con il nuovo digitale terrestre, per trovare il TGR Regionale di Rai 3 corretto dovrai seguire alcuni semplici passaggi elencati qui di seguito. Stai certo che in pochi minuti risolverai il problema e su Rai 3 comparirà il TG Regionale della tua Regione.

Avvia la risintonizzazione automatica dei canali del digitale terrestre tramite il Menù del telecomando del tuo televisore o decoder. Terminata la risintonizzazione automatica compariranno a video, in un elenco, le diverse programmazioni regionali disponibili, nel caso ti trovassi sul confine con altre Province e/o Regioni. Seleziona il TGR Rai 3 Regionale desiderato tra quelle elencate dal tuo decoder e/o televisore e sostituiscilo con quello indicato di default dopo la risintonizzazione.

Se dopo la risintonizzazione automatica non dovesse comparire nessun risultato in merito al TGR Regionale della tua zona ti consigliamo di procedere con una ricerca manuale dei canali del digitale terrestre. Dovrai poi spostare il TGR Rai 3 corretto, disponibile dalla numerazione 801 alla 823, al canale 3 del telecomando: