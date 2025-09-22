Digitale Terrestre: come verificare se il tuo comune è coperto dal segnale DTT

Da alcuni giorni stai avendo problemi nel ricevere i canali sul tuo televisore a casa? Probabilmente si tratta dei continui aggiornamenti che la piattaforma digitale terrestre sta apportando in vista dell’arrivo del nuovo standard trasmissivo DVB-T2 e dei tanti nuovi canali che stanno per accendersi.

Pochi lo sanno, ma esiste un servizio sempre aggiornato che permette a chiunque, in maniera semplice, veloce e intuitiva, di verificare se il proprio comune è coperto dal segnale DTT. Sì, hai capito bene. Grazie a un sito internet sempre aggiornato potrai verificare tu stesso se il segnale DTT arriva nel tuo comune.

OTG Tv, questo è il nome della pagina web in questione, offre accesso a chiunque voglia verificare in tempo reale, secondo i più recenti aggiornamenti, la copertura del segnale del digitale terrestre nella propria zona di residenza. È possibile eseguire una verifica di copertura in base alla regione di appartenenza:

Piemonte

Valle d’Aosta

Liguria

Lombardia

Trentino-Alto Adige

Veneto

Friuli-Venezia Giulia

Emilia-Romagna

Toscana

Marche

Umbria

Lazio

Abruzzo

Molise

Campania

Puglia

Basilicata

Calabria

Sicilia

Sardegna

Digitale Terrestre: le frequenze nazionali dei multiplex italiani

Grazie a OTG Tv sarà possibile verificare se le frequenze ufficiali nazionali del digitale terrestre coprono il tuo comune. Di seguito puoi vedere i multiplex nazionali disponibili in Italia per la trasmissione dei canali nazionali: