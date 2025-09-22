 Digitale Terrestre: come verificare se il tuo comune è coperto dal segnale DTT
Scopri come puoi verificare in modo semplice, senza tecnico e costi se il tuo comune è coperto dal segnale DTT del digitale terrestre.
Scopri come puoi verificare in modo semplice, senza tecnico e costi se il tuo comune è coperto dal segnale DTT del digitale terrestre.
Da alcuni giorni stai avendo problemi nel ricevere i canali sul tuo televisore a casa? Probabilmente si tratta dei continui aggiornamenti che la piattaforma digitale terrestre sta apportando in vista dell’arrivo del nuovo standard trasmissivo DVB-T2 e dei tanti nuovi canali che stanno per accendersi.

Pochi lo sanno, ma esiste un servizio sempre aggiornato che permette a chiunque, in maniera semplice, veloce e intuitiva, di verificare se il proprio comune è coperto dal segnale DTT. Sì, hai capito bene. Grazie a un sito internet sempre aggiornato potrai verificare tu stesso se il segnale DTT arriva nel tuo comune.

OTG Tv, questo è il nome della pagina web in questione, offre accesso a chiunque voglia verificare in tempo reale, secondo i più recenti aggiornamenti, la copertura del segnale del digitale terrestre nella propria zona di residenza. È possibile eseguire una verifica di copertura in base alla regione di appartenenza:

  • Piemonte
  • Valle d’Aosta
  • Liguria
  • Lombardia
  • Trentino-Alto Adige
  • Veneto
  • Friuli-Venezia Giulia
  • Emilia-Romagna
  • Toscana
  • Marche
  • Umbria
  • Lazio
  • Abruzzo
  • Molise
  • Campania
  • Puglia
  • Basilicata
  • Calabria
  • Sicilia
  • Sardegna

Digitale Terrestre: le frequenze nazionali dei multiplex italiani

Grazie a OTG Tv sarà possibile verificare se le frequenze ufficiali nazionali del digitale terrestre coprono il tuo comune. Di seguito puoi vedere i multiplex nazionali disponibili in Italia per la trasmissione dei canali nazionali:

  • MUX R RAI
    • Piemonte, Lombardia, Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche, Lazio, Puglia e Basilicata Ch 30 (Freq 546 Mhz), Valle d’Aosta, Trento, Liguria, Campania e Sardegna Ch 43 (Freq 650 Mhz); Rieti e Arezzo Ch 45 (Freq 666 Mhz); Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Abruzzo, Molise, Calabria e Sicilia Ch 37 (Freq 602 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 2/3 – (Disponibili 19.91 Mbps);
  • MUX A RAI
    • Ch 26 (Freq 514 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 2/3 – (Disponibili 19,91 Mbps);
  • MUX B RAI DVB-T2
    • Ch 40 (Freq 626 Mhz) – P:32K QAM256 I.G 1/8 Fec 3/4 — (Disponibili 36,50 Mbps);
  • MUX MEDIASET 1
    • Ch 46 (Freq 674 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 5/6 – (Disponibili 24,88 Mbps);
  • MUX MEDIASET 2
    • Ch 36 (Freq 594 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 5/6 – (Disponibili 24,88 Mbps);
  • MUX PERSIDERA3
    • Ch 47 (Freq 682 Mhz) o Ch 45 (Freq 666 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 5/6 — (Disponibili 24,88 Mbps) Ch 38 (Freq 610 Mhz) (In Sardegna Ch 29 – 538 Mhz – 38 – 610 Mhz; in Sicilia Ch 24 – 498 Mhz; in Calabria Ch 24 – 498 Mhz, escl. Cosenza e Crotone) – QAM64 I.G 1/4 Fec 3/4 – (Disponibili 22,39 Mbps);
  • MUX D-FREE (MUX 3D-FREE)
    • Ch 24, freq. 498 MHz in gran parte d’Italia, escluse varie regioni/province/postazioni insistenti/sconfinanti su fascia Tirrenica, segnatamente Liguria, parte Toscana Tirrenica, parte Umbria, parte Lazio, parte Campania, ove è irradiato sul ch. 23, freq. 490 MHz – QAM64 I.G 1/4 Fec 3/4 – (Disponibili 22,39 Mbps);
  • MUX CAIRO DUE
    • Ch 25 (Freq 506 Mhz) o Ch 33 (570 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 3/4 – (Disponibili 22,39 Mbps);
  • MUX PERSIDERA1
    • Ch 44 (Freq 658 Mhz) o Ch 32 (562 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 5/6 – (Disponibili 24,88 Mbps);
  • MUX PERSIDERA2
    • Ch 48 (Freq 690 Mhz) o Ch 42 (Freq 642 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 5/6 – (Disponibili 24,88 Mbps);
  • MUX PERSIDERA3
    • Ch 47 (Freq 682 Mhz) o Ch 45 (Freq 666 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 5/6 – (Disponibili 24,88 Mbps).

Pubblicato il 22 set 2025

Osvaldo Lasperini
22 set 2025
