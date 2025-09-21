Digitale Terrestre: tutte le novità in programma per ottobre 2025

La piattaforma digitale terrestre ha promesso di arricchire incredibilmente l’offerta di intrattenimento durante il mese di ottobre 2025. Si tratta fondamentalmente di due novità in programma che garantiranno un’ulteriore vasta gamma di divertimento completamente gratuita.

Il 1° ottobre arriva LA7 Cinema sul digitale terrestre

La prima novità riguarda LA7 Cinema, il nuovo canale che sostituirà LA7d alla LCN 29 del digitale terrestre. L’annuncio ufficiale è arrivato dall’emittente solo alcuni giorni fa. Una notizia che sta rendendo felici tutti gli appassionati di cinema e grandi film.

“In chiaro, sul Canale 29, al posto di La7d, la nuova Rete ospiterà tutti i generi cinematografici, dalla commedia all’action, dal crime al western, dal cinema d’autore ai grandi classici, per un’esperienza avvincente che farà scoprire e riscoprire al pubblico la bellezza e la ricchezza del cinema di tutto il mondo. Le storie che attraverso il grande schermo hanno appassionato, divertito, commosso nuove e vecchie generazioni“, si legge nell’annuncio ufficiale.

Il 5 ottobre si accende Discovery Channel

La seconda novità arriverà il 5 ottobre quando Discovery Channel si accenderà sulla piattaforma alla LCN 37 del digitale terrestre. Un’altra interessante aggiunta che, questa volta, renderà felici tutti gli appassionati di reality, docuserie e contenuti wilde.

L’annuncio ufficiale spiega: “Con una programmazione che mixa i preziosi capisaldi del genere factual che si sono diffusi in tutto il mondo attraverso i decenni – avventura, storia, natura, mistero, docu-reality – con nuove serie, Discovery Channel rappresenterà il brand più riconoscibile e identificativo a vocazione documentaristica dell’offerta free, con un linguaggio contemporaneo e un ricco palinsesto caratterizzato da una programmazione stimolante e pop, con centinaia di titoli iconici e produzioni unscripted“.