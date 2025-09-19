LA7 Cinema sta arrivando sul digitale terrestre: quando e dove

Un’altra novità è stata confermata in queste ore. Sul digitale terrestre sta per arrivare LA7 Cinema. Si tratta di un nuovo canale tematico che arricchirà l’intrattenimento gratuito disponibile su scala nazionale per tutti coloro che hanno un apparecchio dotato di sintonizzatore e ricevitore. In altre parole, per tutti coloro che hanno un televisore o un decoder di ultima generazione.

L’annuncio ufficiale è stato pubblicato proprio dalla famosa emittente, dando a intendere che questo canale trasmetterà una programmazione ricca di film. Gli appassionati del cinema saranno davvero felici di poter accedere a una nuova programmazione ricca di contenuti legati alla loro passione. Un canale di qualità che promette di tenere incollato allo schermo.

LA7 Cinema verrà acceso esattamente il 1° ottobre 2025 e sarà sintonizzabile alla LCN 29 del digitale terrestre, al posto di LA7d. “La nuova Rete – si legge nella comunicazione ufficiale – ospiterà tutti i generi cinematografici, dalla commedia all’action, dal crime al western, dal cinema d’autore ai grandi classici, per un’esperienza avvincente che farà scoprire e riscoprire al pubblico la bellezza e la ricchezza del cinema di tutto il mondo“.

Una nuova realtà entra nel panorama televisivo italiano. Dal 1° ottobre 2025 nasce LA7 CINEMA, nuovo canale del Gruppo Cairo Communication dedicato al grande racconto del cinema. La7 Cinema, a casa tua e dove vuoi: su tv, computer, tablet e smartphone.

Come sintonizzare LA7 Cinema del digitale terrestre

Probabilmente sei entusiasta di questa notizia e vorresti sapere come sintonizzare LA7 Cinema del digitale terrestre sul tuo televisore o decoder. Prima di tutto dovrai portare un po’ di pazienza. Infatti, l’avvio delle trasmissioni è stato programmato per il 1° di ottobre 2025. Al momento non sappiamo a che ora e se ci saranno programmazioni particolari come per DISCOVERY CHANNEL.

Ad ogni modo puoi già prepararti avviando una ricerca automatica dei canali sul tuo apparecchio. In questo modo dovresti ottenere lo spazio dedicato a questo canale alla Logical Channel Number 29 della numerazione automatica dei canali nazionali.

Gli esperti consigliano anche di attivare la risintonizzazione automatica dei canali. In questo modo tu non dovrai fare proprio nulla. Sarà il tuo dispositivo ad aggiornarsi con le ultime novità del digitale terrestre al momento opportuno e autonomamente.