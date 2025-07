Digitale terrestre: contenuti streaming ora accessibili per 2 canali

Ancora novità sulla piattaforma digitale terrestre per tutti coloro che hanno un televisore o decoder compatibile con la tecnologia HbbTV. Infatti, proprio in questi giorni, due canali ora sono accessibili in alta definizione in streaming. Una buona notizia per chi ama l’intrattenimento di alta qualità.

Nello specifico, questi canali sono disponibili già da alcune settimane, quasi un mese. Stiamo parlando di CLASS CNBC e CLASS TV MODA. Sintonizzandosi alla LCN 828 è possibile vedere CLASS CNBC e sintonizzandosi alla LCN 883 è possibile vedere CLASS TV MODA. Tutti e due i canali sono presenti all’interno del MUX PERSIDERA 3.

Digitale Terrestre: CLASS CNBC e CLASS TV MODA disponibili in streaming

CLASS CNBC e CLASS TV MODA sono ora disponibili in streaming sul digitale terrestre grazie alla tecnologia HbbTV. Si tratta di due emittenti che si aggiungono quindi alla lista dei canali HbbTV. Sono davvero tanti in tutti i multiplex. Vediamo ora il MUX PERSIDERA 3 aggiornato a seguito di questa ulteriore novità.

MUX PERSIDERA 3

Ch 47 (Freq 682 Mhz) o Ch 45 (Freq 666 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 5/6 — (Disponibili 24,88 Mbps)

Real Time (LCN 31)

Food Network (LCN 33)

RTL 102.5 (LCN 36)

Warner TV (LCN 37,537)

GIALLO (LCN 38)

DMAX (LCN 52)

CS24.LIVE (CANALE 63) (LCN 63)

CENTRO SERENA (LCN 144)

RTL 102.5 CALIENTE (LCN 233,533)

RADIO LIBERTA’ (LCN 252)

GAMBERO ROSSO (LCN 257)

RADIOFRECCIA (LCN 258,532)

BIKE (LCN 259)

URANIA (LCN 260)

RADIO ZETA (LCN 266,531)

AutoMoto (LCN 510)

RTL 102.5 (LCN 736)

RADIO ZETA (LCN 737)

RADIOFRECCIA (LCN 738)

RTL 102.5 TRAFFIC (LCN 739)

RTL 102.5 BEST (LCN 740)

RTL 102.5 NAPULE’ (LCN 741)

RTL 102.5 DISCO (LCN 742)

RTL 102.5 CALIENTE (LCN 743)

RTL 102.5 BRO&SIS (LCN 744)

CLASS CNBC (LCN 828 – HbbTV)

CLASS TV MODA (LCN 883 – HbbTV)

Gli esperti consigliano di effettuare una ricerca dei canali automatica preventiva così da ottenere la più recente numerazione LCN nazionale del digitale terrestre. Ovviamente, per poter accedere alle trasmissioni streaming in alta definizione di CLASS CNBC e CLASS TV MODA è necessario avere un apparecchio compatibile alla tecnologia ibrida HbbTV connesso a internet.