Digitale Terrestre: cosa fare quando il segnale è debole

Il nuovo digitale terrestre sta pian piano arrivando in tutte le case degli italiani. Sembra però che non tutti abbiano ancora adeguato i propri dispositivi ai recenti standard trasmissivi. Questo comporta il non poter più accedere ad alcun canale, dato che ora tutti quelli nazionali e regionali vengono trasmessi con codifica Mpeg-4. Se questo è il tuo caso, per risolvere il problema devi acquistare un decoder di ultima generazione.

Su Amazon ce ne sono davvero tantissimi e di tutti i tipi, anche a prezzi molto interessanti. Oggi te ne consigliamo uno in offerta particolarmente apprezzato da tantissimi utenti. Acquista il Decoder Humax DigiMax T2 a un prezzo speciale. Grazie a questo ricevitore puoi dare nuova vita a qualsiasi televisore, anche il più datato, rendendolo così compatibile con lo standard DVB-T2 – HEVC Main 10. Dotato di porta SCART e HDMI, si installa facilmente.

Tuttavia, alcuni utenti lamentano problemi di segnale debole nonostante i propri apparecchi siano compatibili e pronti per il nuovo digitale terrestre. In questi casi occorre cercare di capire quale sia la fonte del problema così da individuarne la soluzione più adatta. A volte potrebbe servire un tecnico specializzato, altre invece un’operazione fai da te gratuita o molto economica. Vediamo quindi come capire le cause e quali soluzioni attuare.

Digitale Terrestre e segnale debole: cause e soluzioni

Iniziamo subito col precisare che l’avviso “segnale debole” del digitale terrestre può avere più cause, a volte a noi sconosciute. In questa seconda parte dell’articolo proveremo a identificare le tre più comuni informandoti sulle possibili soluzioni. Ovviamente non abbiamo la verità in mano e siccome le casistiche in questo campo sono molte potrebbero non funzionare con tutti indistintamente.

Per prima cosa occorre scongiurare un problema di antenna. Perciò la prima causa potrebbe essere un mancato aggiornamento dei canali da parte di decoder o televisione. La soluzione è quella di avviare tu stesso una risintonizzazione dei canali del digitale terrestre così da forzare l’aggiornamento delle frequenze. Se il problema è questo dovresti tornare a vedere tutto alla perfezione. Di contro hai altre due strade.

La seconda causa, infatti, potrebbe essere una lunghezza eccessiva dei collegamenti (cavo antenna) o la distribuzione del segnale da un unico cavo a due apparecchi. Se questo è il tuo caso la soluzione la trovi acquistando un amplificatore di segnale da interni. Anche in questo caso puoi avvalerti delle tante offerte e dell’ampio assortimento che trovi su Amazon. Acquista l’Amplificatore AMP200 Meliconi a un prezzo speciale. Avendo anche integrato un filtro LTE scongiura anche possibili interferenze di cellulari e tablet.

Infine, se anche questo non è il tuo problema, la terza causa potrebbe essere un guasto al sistema di ricezione del segnale digitale terrestre. Forse si tratta dell’antenna da sostituire o più semplicemente le intemperie l’hanno spostata. In questi casi però la soluzione non è fai da te, ma occorre contattare un tecnico specializzato che venga sul campo e inizi a verificare la situazione per risolvere al meglio il problema.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.