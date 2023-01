Digitale terrestre: sfrutta il coupon 4€ su questo decoder

Ti sei dimenticato di aggiornare un tuo vecchio televisore al nuovo digitale terrestre? Sfrutta subito il coupon di 4 euro disponibile su Amazon per l’acquisto dell’ottimo Decoder DVB-T2 Timoom. Un’occasione unica. Mettilo nel carrello a soli 25 euro, invece di 29 euro. Con pochi soldi dai nuova vita a tutte le TV in tuo possesso che non possono più ricevere il nuovo standard trasmissivo.

Timoom è un ottimo decoder multifunzione con inclusa anche la possibilità di registrare i programmi televisivi che vuoi. Grazie al pratico telecomando ti basterà premere il pulsante REC e il programma corrente viene salvato sulla Chiavetta USB inserita nell’apposita porta frontale. Premendo ripetutamente il pulsante REC potrai anche programmare un orario per la registrazione.

Digitale terrestre: il Decoder Timoom lo ottieni a soli 25€

Corri su Amazon per avere il Decoder DVB-T2 Timoom a soli 25 euro. Piccolo e pratico, potrai posizionarlo ovunque senza interferire sullo spazio e sull’arredamento. Grazie alla risoluzione Full HD avrai immagini dai colori più vivaci e nitidi, curate anche nei minimi dettagli. Inoltre, con la risintonizzazione automatica, riceverai tutti i canali TV aggiornati alla più recente Numerazione LCN Nazionale.

Attiva il coupon di 4 euro prima di metterlo in carrello. Lo pagherai solo 25 euro, invece di 29 euro. Ricordati che per accedere a questa promozione speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.