Digitale terrestre: hai mai visto un decoder con videoregistratore?

Non scendere a compromessi quando puoi avere il meglio al giusto prezzo. Accogli a braccia aperte il nuovo digitale terrestre con un dispositivo che cambierà la tua vita. Stiamo parlando del Decoder DVB-T2 Digiquest a soli 44,30 euro, invece di 49 euro.

La particolarità di questo apparecchio è che ha inclusa la funzione di videoregistratore. Non serve connessione internet, ma basterà solo impostare il timer corrispondente a un programma che vuoi vedere in un secondo momento e lui lo registrerà.

In questo modo non ti perderai nessuna delle tue trasmissioni preferite perché sei impegnato. Goditi un nuovo modo di interagire con il digitale terrestre molto simile alla tecnologia di streaming on demand, ma senza aver bisogno di una connessione dati.

Digitale terrestre: ecco il decoder che rende smart il tuo televisore senza internet

Chi ha detto che per rendere smart il tuo televisore è necessaria una connessione a internet? Acquista il Decoder DVB-T2 Digiquest a soli 44,30 euro, invece di 49 euro. Scoprirai che i limiti si possono superare senza troppa fatica.

Con questo super decoder, grazie alla funzionalità Doppio Tuner Terrestre, potrai addirittura avviare la registrazione di un canale e allo stesso tempo guardarne un altro, anche se di MUX differenti. Perciò non dovrai rinunciare a un tuo programma preferito per vederne un altro perché trasmesso in contemporanea.

Inoltre, mentre stai guardando un canale puoi anche decidere di mettere in pausa la trasmissione e riprenderla quando vuoi. Ecco perché abbiamo parlato di rivoluzione del digitale terrestre con un piccolo ed economico decoder.

