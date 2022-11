Digitale terrestre: ecco il decoder DEFINITIVO a soli 21€

Il nuovo digitale terrestre farà il botto quando il 21 dicembre 2022 tutti i canali saranno in Mpeg-4, ovvero in HD. Infatti, il giorno prima i broadcaster spegneranno tutti quelli rimasti in Mpeg-2. Perciò non c’è tempo da perdere per adeguarsi a questo cambiamento epocale.

Fortuna che su Amazon c’è un’offerta fatta apposta per te. Acquista il Decoder Fenner DVB-T2 a soli 21,99 euro, invece di 29,99 euro. Grazie a questo sconto, pari al 27%, risparmi ben 8 euro. Questo è il decoder definitivo infatti ha delle funzionalità comode e potenti.

Digitale terrestre in arrivo? Accoglilo con il Decoder DVB-T2 Fenner

Sintonizzazione automatica e risoluzione in HD a 1080p per questo super decoder imbattibile sia per qualità che per prezzo. Metti nel carrello il Fenner DVB-T2 a soli 21,99 euro, invece di 29,99 euro, e fai l’affare del giorno per dare il benvenuto al nuovo digitale terrestre.

L’installazione è semplice e veloce. Dovrai solo collegarlo al tuo televisore tramite porta HDMI o SCART. Successivamente accenderlo, selezionare la sorgente giusta alla quale è stato collegato e il gioco è fatto. In automatico inizierà con la prima ricerca automatica dei canali.

Non perdere tempo. Questa offerta non è eterna. Affronta l’arrivo del digitale terrestre con il suo nuovo standard trasmissivo. Assicurati la migliore visione di tutti i canali TV disponibili, compreso il nuovo Warner TV al numero 37. Acquista adesso il Decoder Fenner DVB-T2 a soli 21,99 euro, invece di 29,99 euro. È un’esclusiva Amazon.

