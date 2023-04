Digitale terrestre: con questo Decoder mai più senza canali

Il nuovo Digitale Terrestre ti sta dando filo da torcere con la ricezione del segnale? Il segreto è scegliere il Decoder giusto. Il modello che fa al caso tuo è disponibile ora su Amazon a un prezzo decisamente interessante. Stiamo parlando di un colosso dei ricevitori. Acquista subito il Decoder TeleSystem TS4020 a soli 39,99 euro. Hai anche la consegna gratuita.

TeleSystem è un brand famosissimo, noto per la produzione di decoder atti alla ricezione dei canali. Il sintonizzatore presente nel TS4020 è ultra potente, in grado di assicurare un ottimo risultato anche laddove ci siano problemi di segnale o il maltempo influisce sulla ricezione. Pratico da installare, tramite porta HDMI o SCART, risulta semplice anche da utilizzare. Inoltre è compatibile sia con DVB-T2 che con DVB-S2.

Digitale Terrestre: non farti scappare il Decoder TeleSystem TS4020

Non sempre su Amazon è disponibile il Decoder TeleSystem TS4020. Ecco perché è importantissimo che lo acquisti ora a soli 39,99 euro. Ovviamente non si tratta del modello più conveniente sul mercato per aggiornare il tuo vecchio televisore al nuovo Digitale Terrestre. Tuttavia, se vuoi assicurarti un risultato eccellente e una longevità importante questa è la soluzione da scegliere.

Dotato di doppio tuner Terrestre e Satellitare, DVB-T2 e DVB-S2, questo apparecchio è pressoché completo. Inoltre è dotato di autoscan e ordinamento automatico secondo la Numerazione LCN Nazionale dei canali TV. Grazie alla sua pratica porta USB, posizionata sul lato frontale del decoder, si trasforma in un utilissimo e apprezzato media player. Mettilo in carrello a soli 39,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.