Digitale terrestre: il Decoder Edision Picco a 24€ è una BOMBA

Se devi aggiornare un tuo vecchio televisore al nuovo digitale terrestre questo è il momento giusto per farlo. Grazie al pratico e potente Decoder Edision Picco T265+ riceverai tutti i canali TV dando nuova vita al tuo apparecchio altrimenti da rottamare. Oggi acquistarlo è ancora più conveniente. Mettilo nel carrello a soli 24 euro, invece di 29,90 euro. Questa offerta la trovi in esclusiva su Amazon.

La disponibilità è immediata, ma le scorte sono limitatissime. Perciò è importante che tu sia veloce per poter acquistare questo dispositivo di ultima generazione a un prezzo così conveniente. Dotato di un pratico telecomando 2 in 1 EDI-RCU 1 Learn, è già pronto e preprogrammato con le 4 funzioni più utilizzate per i televisori Samsung e LG. Comunque, la programmazione è a discrezione dell’utente.

Digitale terrestre: con il Decoder Edision Picco T265+ ricevi tutti i canali gratis

Grazie al Decoder Edision Picco T265+ ricevi tutti i canali TV del digitale terrestre gratis e senza problemi. Tra l’altro, con un unico dispositivo hai anche la possibilità di trasformare il tuo televisore in un media player sfruttando la pratica porta USB. La possibilità di collegare questo decoder a internet ti garantisce un aggiornamento lato software costante e immediato oltre alla possibilità di accedere a YouTube e altri contenuti web.

Mettilo subito nel carrello a soli 24€, invece di 29,90 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.