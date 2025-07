Samsung Galaxy S26: funzioni AI anche con Perplexity e OpenAI

Per i futuri Samsung Galaxy S26, il colosso sudcoreano avrebbe avviato alcune trattative con aziende quali Perplexity e OpenAI, con l’intendo di offrire maggiore scelta agli utenti sul fronte AI sui suoi smartphone top di gamma che saranno annunciati all’inizio del prossimo anno e, ovviamente, anche al fine di andare ad alzare maggiormente l’asticella della qualità.

Samsung Galaxy S26: maggiore scelta per le funzioni legate all’AI

Alla luce di ciò, i prossimi Galaxy S26 di Samsung potrebbero fornire diversi strumenti basati sull’intelligenza artificiale non più vincolati alla soluzione proprietaria Galaxy AI e a Google Gemini.

Andando maggiormente in dettaglio, Choi Won-Joon, presidente e COO della divisione mobile di Samsung, ha confermato nel corso i una recente intervista a Bloomberg che gli utenti avranno più opzioni tra cui poter scegliere tra gli assistenti AI sui Galaxy S26.

“Stiamo parlando con più fornitori”, ha confermato Choi Won-Joon, aggiungendo che finché questi agenti di intelligenza artificiale sono competitivi e offrono le migliori esperienze utente “siamo aperti a qualsiasi agente di intelligenza artificiale là fuori”.

Da tenere presente che Samsung è già stata in contatto con Perplexity e anche con OpenAI per una potenziale collaborazione. Resta tuttavia da vedere quale forma potrebbero assumere. Un report precedente indicava che Samsung era in trattative non solo per avere Perplexity sui suoi smartphone, ma anche per investire nell’azienda stessa. OpenAI, che è la società alle spalle di ChatGPT, lavora già con Apple offrendo funzioni di intelligenza artificiale sugli iPhone, per cui Samsung sarebbe un partner abbastanza scontato.