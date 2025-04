Perplexity: assistente AI negli smartphone di Samsung?

Gemini prenderà il posto di Google Assistant nei prossimi mesi, diventando l’assistente personale predefinito di Android. Oltre a ChatGPT di OpenAI e Copilot di Microsoft arriverà presto un altro concorrente. In base alle informazioni ricevute da Bloomberg, il chatbot di Perplexity potrebbe essere integrato nei dispositivi di Samsung. Un secondo accordo sarebbe stato già sottoscritto con Motorola.

Perplexity sfida Google e OpenAI

Durante il Mobile World Congress 2025 di Barcellona, Deutsche Telekom ha annunciato un AI Phone con diverse funzionalità AI, una delle quali è l’assistente di Perplexity (l’app può essere scaricata dal Google Play Store).

La startup californiana vuole ora estendere le sue collaborazioni con accordi sicuramente più importanti. Secondo Bloomberg, Motorola dovrebbe annunciare la partnership durante l’evento di New York del 24 aprile dedicato ai nuovi Razr, in quanto l’accordo è stato già firmato. Quello con Samsung è invece ancora nelle fasi preliminari.

L’accordo con Motorola prevede l’uso dell’assistente di Perplexity come alternativa a Google Gemini. L’azienda di San Francisco ha modificato l’interfaccia per sfruttare meglio gli schermi interno ed esterno degli smartphone pieghevoli. Per quanto riguarda Samsung non ci sono molti dettagli. L’assistente di Perplexity potrebbe essere solo preinstallato oppure impostato come predefinito.

Secondo le fonti di Bloomberg, Samsung potrebbe inoltre pubblicizzare il chatbot sul Galaxy Store. Circolano inoltre voci su un nuovo investimento nella startup californiana, dopo quello dell’anno scorso.

Per Google sarebbe una brutta notizia, in quanto molte funzionalità AI basate su Gemini erano state offerte in anteprima sui Galaxy S25. L’assistente di Perplexity può usare anche i modelli di OpenAI e Anthropic, quindi offre una maggiore flessibilità rispetto ai concorrenti.