Samsung Galaxy S26 Edge: batteria e velocità di ricarica migliorate

Nei giorni scorsi, è stato possibile apprendere che il Samsung Galaxy S26 Edge, il prossimo smartphone Edge del colosso sudcoreano, offrirà interessanti miglioramenti rispetto al modello attualmente in carica. In primo luogo, avrà un design più sottile e poi sarà dotato di una batteria più grande. Proprio riguardo alla batteria, però, non erano stati forniti numeri esatti, ma nelle scorse ore un leaker ha provveduto a rimediare.

Samsung Galaxy S26 Edge: batteria da batteria da 4.500 mAh con velocità di ricarica di 45 W

Sul social network X, infatti, l’account kro_one ha riferito che il Samsung Galaxy S26 Edge avrà una batteria da 4.500 mAh con una velocità di ricarica di 45 W. Si tratta di un aumento del 15% nella capacità della batteria attuale e di un aumento dell’80% rispetto alla velocità di ricarica odierna.

Il tipster afferma anche che le cornici intorno al display saranno minimizzate all’estremo. Sulla base di ciò, è lecito aspettarsi che lo smartphone sembri ancora più elegante del modello di quest’anno.

Da notare che secondo pregresse voci di corridoio lo smartphone sarà lanciato alla fine di quest’anno o all’inizio del prossimo anno, ma appare abbastanza improbabile che il device possa già arrivare durante il 2025, visto e considerato che solitamente la gamma Galaxy S viene presentata a febbraio e il modello Edge arriverà insieme a tutti gli altri o in una fase successiva.

Ad ogni buon conto, mancano almeno sette mesi al lancio del Samsung Galaxy S26 Edge e sino a quel momento la casa madre potrebbe decidere di apportare più e più cambiamenti rispetto a quanto noto sino ad ora.