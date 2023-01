Digitale terrestre: il Decoder Fenner precipita a 19€ su Amazon

Minimo storico anche per il Decoder Digitale Terrestre Fenner. Corri subito su Amazon se devi aggiornare qualche tuo vecchio televisore e approfitta di questa incredibile offerta. Acquistalo a soli 19 euro, invece di 29,99 euro. Si tratta di un’occasione da prendere al volo perché sta andando a ruba. Non per altro, ma questo è uno dei decoder più venduti in assoluto, sempre al primo posto su Amazon.

Prezzo bomba quindi per questo apparecchio di ultima generazione. Il fatto che sia apprezzato è dovuto alla sua semplicità di utilizzo e di installazione. Infatti, può essere collegato a qualsiasi televisore che abbia almeno un attacco o HDMI, tra i più diffusi, o SCART, negli apparati più datati. Avviando poi la ricerca automatica dei canali si ottiene una lista aggiornata e ordinata secondo la Numerazione LCN Nazionale.

Digitale terrestre: il Decoder Fenner a un prezzo regalo

Solo su Amazon oggi acquisti il Decoder Fenner DVB-T2 a un prezzo regalo. Rendi il tuo vecchio televisore adatto a ricevere il nuovo digitale terrestre. Grazie alla sua tecnologia riceverai in pochi minuti tutti i canali TV in qualità HD e con codifica Mpeg4, l’unica rimasta. Preparati al meglio per il prossimo switch off definitivo con un prodotto di altissima qualità ed efficiente nella ricezione del segnale.

Mettilo subito nel carrello a soli 19 euro, invece di 29,99 euro. Con questo acquisto risparmi 10 euro. Ricordati però che per ottenere questo sconto devi essere un cliente Prime. Quindi iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.