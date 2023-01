Digitale terrestre, decoder Fenner: successo, a 22€ è il più venduto

Solo 22 euro per il fantastico Decoder DVB-T2 Fenner. Stiamo parlando del dispositivo per il digitale terrestre più venduto in assoluto su Amazon. A questo prezzo è una vera e propria bomba di offerta. Approfittane subito per dare nuova vita al tuo vecchio televisore ormai in disuso. Così sarai in grado di ricevere tutti i canali con il nuovo standard trasmissivo e la migliore qualità.

Completo di tutto, nella confezione trovi: il decoder Fenner certificato DVB-T2 con il suo cavo di alimentazione, il suo telecomando per gestire canali, volume e altre opzioni in totale semplicità e, infine, il manuale di istruzioni completamente in italiano. L’unica cosa che dovrai acquistare a parte sono il cavo HDMI (4,99 euro) o SCART (6,99 euro), per collegarlo alla TV, e le batterie per il telecomando.

Digitale terrestre: il Decoder Fenner è facile da usare e potente

Scegliere il Decoder DVB-T2 Fenner per aggiornare il tuo televisore al digitale terrestre è un’ottima scelta. Infatti, questo apparecchio è tra i più facili da utilizzare. Ti basterà collegarlo all’antenna e poi alla tua TV. Da subito comparirà una schermata per avviare la ricerca automatica dei canali che verranno poi elencati secondo la Numerazione LCN Nazionale.

Inoltre, è dotato di sintonizzazione automatica, il che vuol dire che autonomamente aggiorna la lista canali modificandola a seconda degli ultimi aggiornamenti di segnale e/o frequenze. Quest’ultima funzionalità lo rende particolarmente adatto anche per le persone più anziane che non devono interagire con la ricerca dei canali, ma dovranno solo vedere le trasmissioni.

Affrettati perché sta andando a ruba. Acquista subito il Decoder DVB-T2 Fenner a soli 22 euro, invece di 29,99 euro, e adeguati al nuovo digitale terrestre. Ricordati però che per accedere a questo prezzo speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui consegna e reso gratuiti.

