Digitale terrestre: decoder futuristico a soli 22€, affare Amazon

X Oblivion è un ottimo decoder digitale terrestre in grado di ricevere e trasmettere al tuo televisore tutti i canali TV secondo il nuovo standard trasmissivo. Compatibile quindi con il DVB-T2 oggi lo acquisti a soli 22 euro, invece di 29,90 euro. Si tratta di un’ottima offerta che trovi solo su Amazon. La disponibilità è immediata e la consegna gratuita. Insomma, un ottimo acquisto.

Dotato di tutto ciò che serve per guardare la televisione in totale comodità, questo decoder è amico del tuo portafoglio e dell’ambiente. Primo, perché ti permette di dare nuova vita al tuo vecchio televisore aggiornandolo alla nuova piattaforma digitale. Secondo, perché evita un ulteriore smaltimento di elettrodomestici che possono ancora continuare a funzionare se in buone condizioni.

Digitale terrestre: il Decoder X Oblivion p completo di tutto

Completo di tutto, il Decoder X Oblivion è in grado non solo di ricevere il digitale terrestre nel nuovo standard trasmissivo, ma di collegarsi anche a internet. Questo grazie alla pratica porta Ethernet posta sulla parte posteriore del dispositivo. Ciò permette di aggiornare il software direttamente in rete e anche di trasformare l’apparecchio in un mediaplayer inclusa anche la porta USB posizionata sulla scocca frontale.

Mettilo subito nel carrello a soli 22 euro, invece di 29,90 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.