Digitale terrestre, decoder Leelbox Mini Stick: a 21€ è un regalo

Ci vogliono poco più di venti euro per adeguarti al nuovo digitale terrestre. No, non è un sogno. Si tratta della realtà. Vai subito su Amazon e scopri una delle migliori offerte a tema DVB-T2. Acquista il Decoder Leelbox Mini Stick a soli 21 euro, anziché 39 euro. Si tratta di un prodotto speciale perché realizzato per nascondersi dietro il televisore e alimentarsi tramite porta USB della TV stessa.

Grazie al telecomando universale 2 in 1 puoi gestire sia il decoder che il tuo vecchio televisore senza avere troppi aggeggi in giro per la casa. Il supporto Dolby Audio garantisce un’immersione totale all’ascolto e grazie alla porta USB/PVR potrai goderti tutti i contenuti multimediali che vuoi inserendo una periferica esterna. Insomma, un signor decoder a tutti gli effetti completo e prestante.

Digitale terrestre: Leelbox Mini Stick è molto più di un decoder

Fai presto perché questa offerta sta andando a ruba. Come potrebbe essere diversamente visto che stiamo parlando di Leelbox Mini Stick? Questo è molto più di un decoder. Collegalo al tuo televisore e in un attimo riceverai tutti i canali del nuovo digitale terrestre ordinati secondo la Numerazione LCN Nazionale. Inserisci un cavo Ethernet o una Dongle USB WiFi e accedi direttamente a YouTube e altri contenuti internet.

Mettilo subito nel carrello a soli 21 euro, invece di 39 euro. Ricordati che per accedere a questo prezzo speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.