Digitale terrestre: Decoder Leelbox Mini Stick ORA a un prezzo BOMBA

Se devi aggiornare il tuo vecchio televisore al nuovo digitale terrestre fallo con un prodotto eccellente. Il Decoder Leelbox Mini Stick proprio in questo momento è in offerta su Amazon a un prezzo vincente. Acquistalo subito a soli 22,98 euro, invece di 38,99 euro. È un’occasione da non lasciarsi scappare.

Si tratta di un dispositivo di altissima qualità. Realizzato per essere installato dietro al televisore, ha proprio tutto ciò che serve per essere funzionale e al tempo stesso elegante. Piccolo e resistente, si adatta a tutti i TV con attacco HDMI. La qualità delle immagini è garantita in HD a 1080P.

Certificato DVB-T2 -HEVC Main 10, riceve tutti i canali secondo il nuovo standard trasmissivo che verrà attivato a gennaio 2023 con il prossimo e definitivo switch off. Nella confezione è incluso un pratico telecomando universale. Essendo 2 in 1 è facilmente programmabile per gestire anche i comandi del televisore.

Digitale terrestre: è il momento di acquistare il Decoder Leelbox Mini Sitck

Il Decoder Leelbox Mini Stick a soli 22,98 euro, invece di 38,99 euro, è la scelta giusta per adeguare il tuo televisore al nuovo digitale terrestre. Puoi decidere di installarlo dietro il tuo apparecchio o di appoggiarlo al mobile della TV. È così minuscolo da essere quasi impercettibile.

A colpire nel segno sono le sue funzionalità. Infatti, questo decoder supporta anche la registrazione dei programmi. Collega un disco esterno all’interfaccia USB e poi premi REC per registrare le trasmissioni che non vuoi perdere o che vuoi rivedere. Premi PVR per riprodurre i contenuti che hai salvato.

Collegalo direttamente alla porta HDMI. L’installazione Plug & Play non richiede alcun passaggio da parte tua. Autonomamente inizierà con la ricerca automatica dei canali del digitale terrestre e li ordinerà secondo la Numerazione LCN Nazionale per una pratica consultazione. Cosa stai aspettando?

Non lasciare che questa offerta finisca. Acquista subito il Decoder Leelbox Mini Stick a soli 22,98 euro, invece di 38,99 euro. Accogli a braccia aperte il nuovo digitale terrestre con un prodotto potente, funzionale e di altissima qualità scegliendo anche il risparmio.

