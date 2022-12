Digitale terrestre: il super Decoder Nokia torna in FORTE sconto

Il Decoder Nokia Terrestrial Receiver 6000 è un ottimo prodotto per aggiornare il proprio televisore al nuovo digitale terrestre. Le componentistiche di qualità lo rendono particolarmente efficace laddove il segnale risulta debole o quasi assente. Il suo sintonizzatore TV è estremamente potente, garantendo una trasmissione ottimale dei canali TV ora con la codifica Mpeg4 e in futuro anche con il nuovo standard trasmissivo DVB-T2 – HEVC Main 10.

In questo preciso istante lo acquisti su Amazon a soli 26 euro, invece di 29.90 euro. Approfitta subito di questa incredibile offerta prima che termini in sold out. Avrai un apparecchio completamente adattabile al tuo vecchio televisore. Semplice da installare, basta collegarlo tramite un cavo HDMI e avviare la ricerca automatica dei canali. In poco tempo verranno elencati tutti quelli disponibili nella tua zona secondo la Numerazione LCN Nazionale.

Digitale terrestre: Nokia Terrestrial Receiver 6000 è un ottimo decoder

Lascia perdere prodotti di cui non conosci nemmeno il marchio. Su Amazon acquisti l’ottimo Nokia Terrestrial Receiver 6000 a soli 26 euro. Un prezzo vantaggioso vista la qualità di questo dispositivo. Riceverai fin da subito tutti i canali del digitale terrestre grazie al suo sintonizzatore TV preciso ed efficace. Inoltre, la sua scocca è stata realizzata con materiali premium per essere elegante e dissipare il calore prodotto quando in funzione.

Se collegandoti all’articolo tramite link non vedi il prezzo da noi indicato non ti spaventare. Probabilmente non sei un cliente Prime. Puoi rimediare subito attivando la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro. Metti nel carrello questo super decoder DVB-T2 a soli 26 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.