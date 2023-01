Digitale terrestre: il decoder sottocosto a 20€, ultimi pezzi

Sbrigati perché per il Decoder Nokia Terrestrial Receiver 6000 a soli 20 euro, invece di 29,90 euro, si tratta degli ultimi pezzi. Un’offerta così incredibile la stiamo vedendo solo in questi giorni. Acquistalo subito e risparmia. Potrai aggiornare in modo semplice, veloce e di qualità il tuo vecchio televisore al nuovo digitale terrestre. Certificato per lo standard trasmissivo DVB-T2 – HEVC Main 10, questo è il decoder più amato dagli utenti.

Non a caso si tratta di uno degli apparecchi di ultima generazione tra i più venduti di sempre. Senza troppi fronzoli, il Nokia Terrestrial Receiver 6000 arriva subito alla sostanza. Collegalo con un semplice cavo HDMI di qualità e inizia la sintonizzazione automatica dei canali. Il suo potente sintonizzatore TV, realizzato per migliorare il segnale anche quando è disturbato o debole, elenca tutti i canali ordinandoli secondo la Numerazione LCN Nazionale.

Digitale terrestre: con il Nokia Terrestrial Receiver 6000 vai sul sicuro

I materiali premium con cui è stato realizzato fanno del Decoder Nokia Terrestrial Receiver 6000 un ottimo prodotto. Decisamente affidabile, è in grado di dare nuova vita a molti vecchi televisori dotati di una porta HDMI. Il pratico telecomando offre una gestione molto intuitiva del dispositivo permettendo a chiunque di fruire dei contenuti disponibili sulla piattaforma digitale terrestre.

Mettilo subito nel carrello a soli 20 euro, anziché 29,90 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

