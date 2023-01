Digitale terrestre: il Decoder Nokia torna a 21€

Amazon ha piazzato ancora una volta il fantastico Decoder Nokia Terrestrial Receiver 6000 a soli 21 euro, invece di 29,90 euro. Un’ottima offerta per chi deve ancora adeguare qualche vecchio televisore di casa al nuovo digitale terrestre. Tra l’altro questo apparecchio di qualità garantisce una ricezione del segnale sempre molto potente. Di facile installazione, si collega tramite porta HDMI.

Certo che 21 euro per un decoder di ultima generazione è davvero poco. Senza contare che si tratta di un prodotto realizzato da Nokia, leader nella produzione di articoli tecnologici. Inoltre, è particolarmente semplice da utilizzare. Una volta avviata la prima ricerca automatica dei canali organizza tutti quelli disponibili secondo la Numerazione LCN Nazionale.

Digitale terrestre: Nokia Terrestrial Receiver 6000 è un ottimo decoder

Perché buttare via un televisore in buone condizioni quando con il Decoder Nokia Terrestrial Receiver 6000 lo rende ancora adatto a ricevere i canali del nuovo digitale terrestre? Approfitta subito dell’offerta che Amazon ha riservato per te che devi ancora adeguarti allo standard trasmissivo DVB-T2 – HEVC Mai 10. E con questo prodotto fai un vero e proprio affare.

Mettilo nel carrello a soli 21 euro, anziché 29,90 euro. Ma sappi che per accedere a questa e ad altre offerte speciali devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.