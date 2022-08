Digitale Terrestre: decoder smart TV su Amazon a 21€

Il nuovo digitale terrestre ti spaventa? Affrontalo di petto acquistando il fantastico Decoder Smart TV Dcolor a soli 21,89 euro, invece di 29,98 euro. Con poco più di 20 euro ti assicuri un prodotto decisamente prestante e versatile, da collegare al tuo vecchio televisore rendendolo completamente nuovo.

Questo prezzo lo trovi solo sulle Offerte Amazon di Settembre. Sono un’esclusiva per i clienti Amazon Prime. Quindi se ancora non hai un abbonamento attivo, registrati subito e prova il servizio per 30 giorni gratis.

In questo modo potrai subito acquistare il Decoder Smart TV Dcolor a soli 21,89 euro, invece di 29,98 euro. Un’occasione unica e imperdibile, da cogliere al volo prima che questa promozione si esaurisca e le scorte finiscano in sold out.

Digitale Terrestre, con il Dcolor Decoder Smart TV è tutta un’altra televisione

Ottimo affare per accogliere il nuovo digitale terrestre in arrivo a gennaio 2023. Acquista il Decoder Dcolor Smart TV a soli 21,89 euro, invece di 29,98 euro. Si tratta di un’esclusiva solo in occasione delle Offerte Amazon di Settembre.

Il suo design è molto elegante e puoi tranquillamente posizionarlo sotto il tuo televisore. Grazie alla sua tecnologia potrai registrare il programma corrente su una chiavetta USB collegata all’apposita porta.

Goditi tutti i canali alla migliore qualità possibile. Il Decoder Dcolor supporta la nuova tecnologia in alta definizione del digitale terrestre. È certificato DVB-T2, quindi pronto per ricevere con la nuova piattaforma di trasmissione HEVC Main 10. In più potrai anche goderti i contenuti di YouTube e molto altro.

Dcolor è una garanzia per quanto riguarda i decoder. Leader nella produzione di prodotti per la sintonizzazione TV, garantisce il massimo della qualità al miglior prezzo. Corri subito su Amazon e approfitta delle Offerte di Settembre. Metti nel carrello il Decoder Dcolor Smart TV a soli 21,89 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.