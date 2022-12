Digitale terrestre: con il Decoder Thomson ricevi tutti i canali (19€)

Lo spegnimento dei canali Mpeg2 sul digitale terrestre ha portato molti utenti a non vedere più nulla dal proprio televisore. Questo è il risultato di chi non si è adeguato per tempo a questa svolta epocale. Nondimeno, in questo momento puoi tornare a vedere tutti i canali TV senza problemi a soli 19 euro, anziché 32,90 euro. Acquista subito il Decoder Thomson THT808 in offerta.

Collegandolo al tuo vecchio televisore tramite porta HDMI o SCART gli darà nuova vita. Compatibile con il nuovo standard trasmissivo DVB-T2 in arrivo a gennaio 2023, in questo momento ti permetterà di vedere le trasmissioni in chiaro con codifica Mpeg4 a una qualità migliore e perfezionata. Perciò non perdere altro tempo prima che l’offerta finisca in sold out.

Digitale terrestre: con il Decoder Thomson risolvi ogni problema

Il Decoder Thomson THT808 è la soluzione ai tuoi problemi. Potrai vivere un’esperienza eccellente accedendo con facilità e precisione a tutti i canali del digitale terrestre per ora con la sola codifica Mpeg4, ma a breve attraverso il nuovo standard trasmissivo DVB-T2 – HEVC Main 10. Inoltre, grazie alla funzione standby preimpostata risparmierai anche sul consumo di energia elettrica.

