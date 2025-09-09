Digitale Terrestre: diversi nuovi aggiornamenti per alcuni canali

Proseguono gli aggiornamenti sulla piattaforma digitale terrestre a livello nazionale. Secondo le ultime notizie pubblicate da Italia in Digitale ci troviamo ancora di fronte a nuove modifiche per alcuni canali radiotelevisivi italiani. Di quali si tratta e cosa è cambiato? Ecco un elenco dei protagonisti:
- CANALE 122 disponibile alla LCN 122: modificato leggermente il logo all’interno del quale è stata inserita l’indicazione HD a sinistra;
- DR PALMAS TV disponibile alla LCN 261: corretto l’identificato PREMIO 261 di questa numerazione in DR PALMAS TV;
- ARTE IN disponibile alla LCN 133: nuovo logo per questo canale che viene trasmesso in alta definizione con risoluzione video a 960 x 1080 pixel.
Digitale Terrestre: il MUX DFREE
ARTE IN e CANALE 122 fanno parte del MUX DFREE del digitale terrestre.
- MUX D-FREE (MUX 3D-FREE) Ch 24, freq. 498 MHz in gran parte d’Italia, escluse varie regioni/province/postazioni insistenti/sconfinanti su fascia Tirrenica, segnatamente Liguria, parte Toscana Tirrenica, parte Umbria, parte Lazio, parte Campania, ove è irradiato sul ch. 23, freq. 490 MHz – QAM64 I.G 1/4 Fec 3/4 — (Disponibili 22,39 Mbps)
BOM CHANNEL (LCN 68)
CANALE 122 (LCN 122)
LINEAGEM (LCN 132)
ArteIN (LCN 133)
DELUXE 139 (LCN 139)
PADRE PIO TV (LCN 145)
FIRE TV (LCN 147)
PRIMASET (LCN 149)
EQUtv (LCN 151)
Tesory Channel (LCN 152)
FASCINO TV (FASCINO TV 157 HD) (LCN 157)
Canale 165 (FASCINO TV 165) (LCN 165)
ORLERTV (LCN 166)
CANALE168 (LCN 168)
CANALE169 (LCN 169)
PRIMA FREE (LCN 170)
AP CHANNEL (269ITALIA) (LCN 220)
RADIO ROMA NETWORK (LCN 222)
Teleshopping (FIRE TV) (LCN 225)
Tesory Channel (LCN 228)
Terre Euganee Channel (LCN 231)
GENIUS 240 (LCN 240)
SICILIA 242 (LCN 242)
BABEL (LCN 244)
TCI (LCN 248)
MOMENTO TV (LCN 251)
Radio Radio TV (LCN 253)
ADNPLAY (LCN 254)
Maria Vision (LCN 255)
Onair Italia (LCN 256)
Byoblu (LCN 262)
NTR RADIO 264 MUSIC TV (LCN 264)
ARTEORA TV (LCN 267)
269ITALIA (CANALE 269 AP CHANNEL) (LCN 269)
Satisfaction TV (LCN 401)
My Plus Tv (LCN 402)
Nexum Channel (LCN 403)
Radio Margherita Piu’ (LCN 825)
SUPERSIX (LCN 833)
9Novanta (LCN 990)
Il MUX PERSIDERA 3
DR PALMAS TV da invece parte del MUX PERSIDERA del digitale terrestre.
- MUX PERSIDERA3 Ch 47 (Freq 682 Mhz) o Ch 45 (Freq 666 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 5/6 — (Disponibili 24,88 Mbps)
Real Time (LCN 31)
Food Network (LCN 33)
RTL 102.5 (LCN 36)
Warner TV (LCN 37,537)
GIALLO (LCN 38)
DMAX (LCN 52)
DONNA SPORT TV (DONNA TV) (LCN 62,562)
CS24.LIVE (CANALE 63) (LCN 63)
TELECAMPIONE (LCN 138)
CANALE 163 (ODEON 24) (LCN 163)
IT CHANNEL (LCN 221)
WELCOME IN (LCN 226)
CANALE 227 (LCN 227)
RTL 102.5 CALIENTE (LCN 233,533)
CANALE 235 (LCN 235)
GAMBERO ROSSO (LCN 257)
RADIOFRECCIA (LCN 258,532)
BIKE (LCN 259)
URANIA (LCN 260)
DR PALMAS TV (LCN 261)
RADIO ZETA (LCN 266,531)
CANALE 268 (LCN 268)
MADE IN BUSINESS (LCN 410)
IMPRESE (LCN 412)
ITALIAN FISHING TV (LCN 441)
ARTE E CULTURA (ARTE ATELIER HD) (LCN 455)
AutoMoto (LCN 510)
RTL 102.5 (LCN 736)
RADIO ZETA (LCN 737)
RADIOFRECCIA (LCN 738)
RTL 102.5 TRAFFIC (LCN 739)
RTL 102.5 BEST (LCN 740)
RTL 102.5 NAPULE’ (LCN 741)
RTL 102.5 DISCO (LCN 742)
RTL 102.5 CALIENTE (LCN 743)
RTL 102.5 BRO&SIS (LCN 744)
CLASS CNBC (LCN 828)
CLASS TV MODA (LCN 883)
Fonte: Italia in Digitale
