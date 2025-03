Digitale Terrestre: due canali francesi passano all'HD in Italia

Diversi canali esteri sono da tempo disponibili sul digitale terrestre in Italia. Questi arricchiscono l’offerta di intrattenimento, ma solo in alcune zone specifiche dell’Italia. Tra questi, nelle ultime ore, due canali francesi sono passati alle trasmissioni in alta definizione (HD) da una qualità standard.

Una buona notizia per chi, nel nostro paese, può sinotonizzare i canali del MUX TNT R3 dove si trovano proprio i protagonisti di questo passaggio importante.

Il primo a effettuare questo passaggio è stato LCI (La Chaîne Info), canale dedicato all’informazione. In Italia può essere sintonizzato all’LCN 26, anche se dal 6 giugno cambierà posizione passando alla nuova numerazione LCN 15.

Il secondo canale francese a essere passato all’alta definizione (HD) delle sue trasmissioni è PARIS PREMIERE, del gruppo M6. Anche questo, in alcune zone d’Italia, è disponibile all’LCN 41. A differenza di LCI, che è completamente gratuito, questo canale in certe fasce orarie trasmette in chiaro, mentre in altre è a pagamento.

Entrambi i canali francesi del digitale terrestre ora trasmettono con risoluzione video 1920 x 1080 pixel.

Digitale Terrestre: dove vedere i due canali francesi passati all’HD

I due canali francesi passati all’alta definizione, LCI e PARIS PREMIER, si trovano all’interno del multiplex francese MUX TNT R3 (TELEVISION NUMERIQUE TERRESTRE). I canali che fanno parte di questo multiplex possono essere sintonizzati in alcune zone di alcune regioni d’Italia.

In Valle d’Aosta dalla postazione di Punta Helbronner, a Courmayeur, sintonizzandosi alla frequenza UHF 41. Inoltre, è possibile vedere tutti i canali di questo multiplex anche in alcune zone di confine con il Piemonte all’UHF 34, in Lazio, Liguria, Toscana e Sardegna all’UHF 28. Infine, anche in Corsica all’UHF 34.

LCN 4: CANAL+

LCN 26: LCI

LCN 41: PARIS PREMIERE

LCN 42: CANAL+ SPORT

LCN 43: CANAL+ CINEMA

LCN 45: PLANETE+

Tutti gli utenti che vivono nelle zone sopra citate dovranno effettuare una ricerca automatica dei canali il prima possibile così da integrare le novità apportate nel MUX TNT R3 del digitale terrestre francese anche in Italia.