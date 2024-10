Digitale terrestre: i canali esteri che arricchiscono l’offerta in Italia

La piattaforma digitale terrestre è molto più ricca di quanto tanti utenti pensano. Ci sono quasi 1000 canali disponibili per un intrattenimento ricco e variegato. Esistono anche canali esteri che arricchiscono ancora di più l’offerta in Italia. Si tratta di canali TV francesi e svizzeri che possono essere sintonizzati anche nel nostro Paese.

Occorre però fare una precisazione. Questi canali esteri sono disponibili solo in una regione d’Italia, la Valle d’Aosta. Quindi, sono sintonizzabili solo da chi abita in quell’area di segnale DTT. Per trovarli basta raggiungere il numero LCN Nazionale dedicato, tramite il telecomando del televisore o del decoder.

Lo trovi all’interno dell’intera Lista Canali secondo la Numerazione LCN Nazionale del digitale terrestre. Se non riesci a sintonizzare questi canali, e ti trovi in Valle d’Aosta, devi provare ad avviare una “Ricerca Automatica” dei canali. Se ancora non riesci allora devi provare con la “Ricerca Manuale” dei canali, inserendo i dati secondo i Mux Nazionali aggiornati.

Digitale Terrestre: quali sono i canali esteri disponibili in Italia

Vediamo quindi quali sono i canali esteri disponibili in Italia sul digitale terrestre e a quale numero del telecomando trovarli secondo la Numerazione LCN Nazionale:

France 24 HD (LCN 75)

Si tratta di un canale di notizie internazionali in lingua francese che copre eventi globali, economia, e cultura dalla prospettiva francese. Lo trovi solo nella regione Valle d’Aosta.

(LCN 75) Si tratta di un canale di notizie internazionali in lingua francese che copre eventi globali, economia, e cultura dalla prospettiva francese. Lo trovi solo nella regione Valle d’Aosta. RTS Un HD (LCN 76)

Si tratta di un canale svizzero di lingua francese che offre un mix di programmi culturali, informativi e di intrattenimento, con una particolare attenzione alle news e agli eventi di attualità, anche locali. Lo trovi solo nella regione Valle d’Aosta.

(LCN 76) Si tratta di un canale svizzero di lingua francese che offre un mix di programmi culturali, informativi e di intrattenimento, con una particolare attenzione alle news e agli eventi di attualità, anche locali. Lo trovi solo nella regione Valle d’Aosta. TV5 Monde Europe (LCN 77)

Si tratta di un canale culturale e informativo in lingua francese che trasmette film, serie TV, documentari e programmi d’informazione dal mondo francofono. Lo trovi solo nella regione Valle d’Aosta.

Ovviamente, per riuscire a ricevere questi tre canali devi avere un televisore o un decoder compatibile con le ultime tecnologie del digitale terrestre.