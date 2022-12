Digitale terrestre DVB-T2: come aggiornarti spendendo poco

Il nuovo digitale terrestre in questi giorni sta generando un certo panico generale. Dal 21 dicembre 2022 tutti i canali TV verranno trasmessi in qualità HD. Ciò vuol dire che gli ultimi rimasti in Mpeg2 verranno spenti il giorno prima. Questo ti obbliga ad aggiornarti al DVB-T2 se vuoi continuare a vedere la programmazione in chiaro delle emittenti nazionali e regionali.

Per questo è indispensabile pensare a come adeguarsi a questo cambio epocale prima di quella data. Però non disperare, potresti essere ancora in tempo per risparmiare acquistando online tutto l’occorrente e riceverlo prima del 21 dicembre direttamente a casa tua. Certo, si tratta di una corsa contro il tempo, ma abbiamo deciso di fornirti alcuni consigli.

Così non solo avrai modo di ottimizzare il tempo e velocizzare gli acquisti, ma anche di risparmiare denaro. Infatti, esistono alcune soluzioni molto interessanti e decisamente valide che ti permetteranno di spendere relativamente poco scegliendo ottimi prodotti per aggiornarti al nuovo digitale terrestre.

Digitale terrestre: se il tuo televisore sta bene risparmia con un decoder

La prima cosa che devi fare è capire se il tuo televisore è ancora in buone condizioni. I pixel sono tutti intatti? I colori sono ancora vivi e brillanti? L’audio è in buono stato? Se la risposta a queste domande è sì, allora puoi percorrere la strada più economica. Si tratta solamente di acquistare un decoder che permetta alla tua TV di ricevere il segnale del nuovo digitale terrestre.

Su Amazon ce ne sono davvero tanti e a prezzi molto interessanti. Una soluzione veramente universale, che può andare bene sia a chi ha spazio che a chi non vuole vedere disordine, è il Decoder Oluote Mini Stick. Grazie al Coupon 6% lo metti nel carrello a soli 24 euro. Le sue dimensioni e struttura lo rendono particolarmente adatto a essere installato dietro il televisore.

Il comodo supporto SCART si regola fino a raggiungere i 90 gradi così da nascondersi perfettamente senza occupare spazio anche laddove il televisore è appeso a parete. Comunque non manca nemmeno la pratica porta HDMI. Potrai avere una qualità di immagini decisamente performante.

Cambia il tuo televisore risparmiando

Diversa è la situazione se il tuo televisore non è in buono stato e per ricevere il digitale terrestre deve essere sostituito. In questo caso puoi risparmiare affidantoti a marchi meno conosciuti, ma comunque di qualità. Su Amazon ce n’è uno che fa proprio al caso tuo. Metz è un’azienda tedesca che produce televisori da molti anni fornendo prodotti premium a prezzi low cost.

Attualmente è ancora in offerta l’ottima Metz Smart TV 43″ a soli 259 euro, invece di 329,99 euro. Si tratta di un televisore completo di tutti i comfort. Il pannello LCD con tecnologia 4K Ultra HD offre una risoluzione pazzesca. E con l’illuminazione Direct LED a cornice invisibile le immagini sono vivide, definite, dai colori reali e immersive.

