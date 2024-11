Digitale Terrestre: ecco cosa potrebbe (quasi) scomparire

La piattaforma digitale terrestre è in costante divenire. Sono tante le modifiche che si contano ogni giorno. Lo stesso si può dire per gli aggiornamenti. Canali TV che arrivano e canali TV che se ne vanno. Tutto questo porta inevitabilmente a una serie di adeguamenti da attuare per evitare di perdere trasmissioni importanti, sia nazionali che locali.

Ieri vi abbiamo parlato di un nuovo canale arrivato sul digitale terrestre che ha preso il posto di un altro, alla stessa posizione LCN. Si tratta del Mux Locale 3, in Lombardia. Questo è un chiaro segnale che le frequenze locali, quindi regionali, si stanno aggiornando per un’ottimizzazione generale. Il rischio è quello di dover assistere a ulteriori adii.

Tuttavia, gli addii maggiori sono solo quelli temporanei. Infatti, adeguamenti di questo tipo portano all’oscurazione momentanea di alcuni canali che però non dipende dal digitale terrestre, ma dall’apparecchio che li riceve. Infatti, se non aggiorniamo regolarmente televisore e decoder non avremo la lista dei canali aggiornata e potremmo perdere diverse trasmissioni.

Digitale Terrestre: alcuni sostengono che perderemo canali tematici nazionali

Si stanno diffondendo alcune voci in merito al fatto che presto potrebbero scomparire canali tematici nazionali e locali dal digitale terrestre. Tra questi ci sarebbero anche i canali dedicati ai bambini e ai ragazzi che, secondo alcune ipotesi, potrebbero diminuire per una migliore distribuzione. Al momento però non ci sono conferme dagli addetti ai lavori e, anzi, la tendenza sembra quella di aumentare la proposta di intrattenimento generale.

Quindi, l’unica cosa a cui potresti assistere è la sparizione momentanea di alcuni canali. Tutto risolvibile. Ti basterà avviare una “Ricerca Automatica” dei canali dal menù del tuo telecomando. Una volta terminato il processo ti verrà proposta la nuova lista dei canali disponibili nella tua zona. Confermala ordinata secondo la Numerazione LCN Nazionale del digitale terrestre, per essere sempre sicuro di trovare tutti i canali.