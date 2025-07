Digitale Terrestre: eliminato un canale dal multiplex nazionale

In queste ore si è spento un canale all’interno di un importante multiplex nazionale del digitale terrestre. La notizia, riportata dai colleghi di Italia in Digitale, conferma come la piattaforma DTT sia in costante aggiornamento e che le emittenti possono cambiare posizione all’interno dei MUX nazionali o semplicemente abbandonare le trasmissioni.

Il canale in questione è RADIO LIBERTÀ che, fino a giugno 2025, trasmetteva regolarmente all’interno delle frequenze del MUX PERSIDERA 3. Dal 1° luglio 2025, secondo quanto dichiarato dagli esperti, “non è più in onda il cartello che invitata a seguire la programmazione collegando la TV a internet, ma ora risultano inattivi a schermo nero“.

Ora, invece, “tale numerazione risulta pertanto attualmente libera su scala nazionale“, è stato riportato su Italia in Digitale. Quindi, nemmeno effettuando una ricerca manuale dei canali del digitale terrestre sarà possibile ripristinare la posizione e ritrovare le trasmissioni.

Digitale Terrestre: ulteriore aggiornamento per il MUX PERSIDERA 3

Non è certo la prima volta che il MUX PERSIDERA 3 del digitale terrestre si aggiorna. Nelle ultime settimane le sue frequenze sono state protagoniste di diverse modifiche. Tuttavia, questa volta si tratta di un canale che ha lasciato il suo spazio di trasmissione. Infatti, RADIO LIBERTÀ al momento non trasmette più alla LCN 252 del telecomando.

MUX PERSIDERA3 Ch 47 (Freq 682 Mhz) o Ch 45 (Freq 666 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 5/6 — (Disponibili 24,88 Mbps)

Real Time (LCN 31)

Food Network (LCN 33)

RTL 102.5 (LCN 36)

Warner TV (LCN 37,537)

GIALLO (LCN 38)

DMAX (LCN 52)

CS24.LIVE (CANALE 63) (LCN 63)

TELECAMPIONE (LCN 138)

CENTRO SERENA (LCN 144)

RTL 102.5 CALIENTE (LCN 233,533)

Schermo nero (LCN 252)

GAMBERO ROSSO (LCN 257)

RADIOFRECCIA (LCN 258,532)

BIKE (LCN 259)

URANIA (LCN 260)

RADIO ZETA (LCN 266,531)

AutoMoto (LCN 510)

RTL 102.5 (LCN 736)

RADIO ZETA (LCN 737)

RADIOFRECCIA (LCN 738)

RTL 102.5 TRAFFIC (LCN 739)

RTL 102.5 BEST (LCN 740)

RTL 102.5 NAPULE’ (LCN 741)

RTL 102.5 DISCO (LCN 742)

RTL 102.5 CALIENTE (LCN 743)

RTL 102.5 BRO&SIS (LCN 744)

CLASS CNBC (LCN 828)

CLASS TV MODA (LCN 883)

Nonostante si tratti di una perdita, gli esperti comunque consigliano di aggiornare il proprio televisore attraverso la ricerca automatica dei canali del digitale terrestre.