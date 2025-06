Digitale Terrestre: fai attenzione alle tv che acquisti

Oggigiorno è possibile acquistare televisori di tutti i tipi, le tecnologie e, soprattutto, i prezzi. Grazie al web ora è possibile accedere a tantissimi negozi online che ci permettono di acquistare da tutto il mondo. Pochi però si chiedono se tutte le Smart TV sono uguali. Gli esperti stanno sottolineando più che mai l’importanza di fare attenzione al televisore che si acquista per digitale terrestre, privacy e sicurezza.

Contrariamente a quanto pensano molti, le smart TV non sono tutte uguali. Infatti, alcune non assicurano un utilizzo trasparente dei dati personali. Nello specifico, si tratta di veri e propri sistemi operativi che accedono alle nostre informazioni sensibili, come ad esempio le credenziali di accesso alle piattaforme di streaming live e on demand.

Addirittura, gli esperti hanno attenzionato che brand sconosciuti venduti da negozi extra UE possono installare malware pericolosi all’interno delle smart TV in vendita. Tutto questo a insaputa dell’utente. Inoltre, con l’arrivo del nuovo digitale terrestre, è fondamentale procedere all’acquisto di un televisore compatibile con gli standard DVB-T2.

Digitale Terrestre e Smart TV: come acquistare in modo saggio

Come procedere quindi a un acquisto saggio e ben ponderato di una smart TV? Prima di tutto è necessario verificare che sia compatibile con le ultime tecnologie di intrattenimento del nostro Paese. Inoltre, deve essere compatibile con i futuri standard trasmissivi come DVB-T2 HEVC MAIN 10. Meglio ancora se supporta la tecnologia HbbTV del digitale terrestre.

Un altro aspetto fondamentale da tenere presente è il brand. Marchi sconosciuti non assicurano le stesse garanzie di quelli ormai conosciuti e affermati. La questione privacy e dati personali è fondamentale. Per questo è importantissimo scegliere smart TV di brand che garantiscono sicurezza e privacy.

Infine, secondo gli esperti, è bene evitare l’acquisto di televisori in negozi online extra UE perché potrebbero essere infettati da malware specializzati nel furto di identità.