Digitale terrestre: tutte le funzionalità della porta USB nei decoder

L’arrivo del nuovo standard DVB-T2 sta spingendo molti a cambiare televisore. Stando agli ultimi dati però sono tanti a preferire un decoder così da dare nuova vita al vecchio TV. Ciò permette di ricevere il segnale del nuovo digitale terrestre senza spendere troppi soldi.

Infatti, con all'incirca una ventina di euro – poco più, poco meno – porti a casa un ottimo dispositivo da collegare al tuo televisore e così ricevere subito tutti i canali.

Sicuramente avrai notato che anche il tuo decoder, come tutti quelli di ultima generazione, è dotato almeno di una porta USB. Questa ha delle funzioni molto interessanti, ma ad alcuni sconosciute. Scopriamole insieme in questo articolo e vediamo come poterle sfruttare al meglio.

Digitale terrestre: le funzioni della porta USB nei decoder

La prima funzionalità utile della porta USB posizionata nei decoder digitale terrestre è legata all’intrattenimento. In pratica, permette di trasformare il tuo televisore in un ottimo media player. Sostanzialmente potrai trasmettere immagini, video, musica, film e serie TV sul grande schermo della televisione.

Ti servirà una normalissima Pen Drive dove caricare i contenuti multimediali che vuoi vedere comodamente seduto sulla poltrona o sul divano di casa tua.

Un'altra funzionalità della porta USB nei decoder è quella di permettere l'accesso a internet. Questo avviene grazie a un Dongle WiFi USB che si collega direttamente alla porta dell'apparecchio.

Infine, un’altra funzione è quella di permette all’utente di aggiornare il software interno del decoder per ricevere meglio il segnale e le trasmissioni della piattaforma digitale terrestre. Collegati al sito internet del produttore e vai alla pagina dedicata agli aggiornamenti del sistema operativo.

Scarica la versione aggiornata e trasferiscila sulla Pen Drive. Successivamente collegala al tuo decoder e tramite il menù dell’apparecchio avvia l’aggiornamento. In automatico cercherà il file direttamente nello storage collegato alla porta USB installandolo in pochi minuti. Al termine ti consigliamo di avviare una risintonizzazione dei canali del digitale terrestre.

