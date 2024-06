Digitale terrestre: con l'arrivo di giugno si è acceso un nuovo canale

Proseguono inesorabili gli aggiornamenti sulla piattaforma digitale terrestre in tutta Italia. Alcune modifiche riguardano tutti, mentre altre sono solo per alcuni utenti di determinate zone geografiche. Questo è il caso del nuovo canale che, con l’arrivo di giugno, si è acceso sulla piattaforma per tutti i cittadini che vivono nelle province di Firenze-Prato e Pistoia. Una novità che si aggiunge a tante altre che vi abbiamo comunicato nei giorni scorsi con regolarità.

Il nuovo canale che è spuntato tra quelli disponibili per i locali alla numerazione LCN 92 del telecomando è Radio Firenze Viola (RFV TV). Una notizia che avrà fatto piacere a tutti coloro che seguono già la pagina web di notizie e il canale radio. Oggi è possibile seguire Radio Firenze Viola anche in televisione. Ecco la dichiarazione ufficiale pubblicata sul sito internet dell’emittente:

Radio FirenzeViola lancia una grande novità. Da questa settimana infatti potrai seguire la nostra programmazione anche sul digitale terrestre. Il tuo nuovo punto di riferimento televisivo nelle province di Firenze-Prato e Pistoia sarà il canale 92. Dalla mattina alla sera, dalle 7 del mattino alle 20, tutte le trasmissioni che avete imparato a conoscere in questi due anni potrete seguirle anche in TV. Con il canale 92, fare zapping non avrà più senso!

Digitale terrestre: come vedere RFV TV

Se abiti tra le province di Firenze-Prato e Pistoia puoi vedere RFV TV direttamente sul tuo televisore dalla piattaforma digitale terrestre. Se ancora non lo trovi al Canale 92 del telecomando ti consigliamo di controllare che sul tuo apparecchio sia attiva la risintonizzazione automatica dei canali. In tal caso attivala per ricevere subito tutti gli aggiornamenti della piattaforma.

Nondimeno, puoi avviare tu stesso la ricerca automatica dei canali dal menù del tuo telecomando. In questo modo non devi aspettare altro tempo e, una volta terminato il processo, puoi goderti il nuovo canale RFV TV direttamente dal tuo televisore. E se non abiti in una delle province interessate a questo aggiornamento? Non preoccuparti.

Infatti, Radio Firenze Viola ha un sito web costantemente aggiornato e una pagina dove è possibile seguire la programmazione in diretta streaming. Preparati a nuovi aggiornamenti e a prossime novità per il digitale terrestre per scoprire se la tua televisione è compatibile con lo standard DVB-T2 in arrivo in parte ad agosto.