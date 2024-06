Digitale terrestre, ad agosto cambia tutto: scopri se la tua TV riceverà il segnale

Grandi cambiamenti per la piattaforma digitale terrestre in Italia ad agosto. Infatti, prima di settembre diversi canali verranno trasmessi con il nuovo standard DVB-T2. Questa novità promette un miglioramento della qualità prima di tutto video e poi anche audio delle trasmissioni. Inoltre, il passaggio al DVB-T2 include anche un altro obiettivo, quello di lasciare libera la banda 700 MHz per essere utilizzata in vista di una maggiore diffusione della rete 5G.

Diversi canali TV del digitale terrestre passeranno al nuovo standard DVB-T2. Questo significa che molti televisori non potranno più ricevere il segnale. Si parla di circa 10 milioni di apparecchi non compatibili con questa tecnologia. In pratica, molti utenti non potranno più vedere molte trasmissioni gratuite. Dopo questa notizia, molto probabilmente anche tu ti stai chiedendo se il tuo televisore è in grado di affrontare e supportare questo cambiamento sostanziale.

Devi tener conto che tutti gli apparecchi acquistati recentemente sono compatibili con questa tecnologia trasmissiva, così come era stato stabilito alcuni anni fa. Questo perché il rischio era quello di trovare apparecchi in commercio a prezzi scontatissimi proprio perché non compatibili allo standard DVB-T2. Infatti, per legge tutti i televisori messi in vendita dal 22 dicembre 2018 dovevano essere compatibili. Comunque, per scongiurare qualsiasi problema, c’è un metodo semplice per verificare la compatibilità del tuo televisore.

Digitale terrestre: come verificare se la tua TV riceverà il segnale

Come dicevamo, diversi canali da agosto passeranno allo standard DVB-T2. Ciò vuol dire che diversi televisori, non compatibili con questa tecnologia, non saranno più in grado di trasmettere le programmazioni oggetto di questo passaggio. Lo switch off della piattaforma digitale terrestre isolerà diversi utenti da una importante fetta della radiotelevisione italiana. Come capire se la tua TV riceverà il segnale?

Semplice, se hai acquistato il tuo televisore o il tuo decoder dopo il 22 dicembre 2018 puoi avere la certezza che riceverai tutti i canali anche con lo standard DVB-T2. Se hai dubbi puoi sempre verificare la scheda tecnica del tuo apparecchio. Non serve aver conservato carte o confezione. Ti basta inserire il modello del tuo dispositivo su internet specificando “scheda tecnica” per ottenere tutte le informazioni del caso.

Ancora più veloce, puoi selezionare il canale 558 del telecomando. Se ricevi e vedi senza problemi o impedimenti Rai Sport HD vuol dire che il tuo apparecchio è perfettamente compatibile con gli standard del nuovo digitale terrestre e sei quindi pronto al prossimo switch off che, stando ad alcune notizie, avverrà in parte ad agosto.