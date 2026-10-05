Digitale Terrestre: la settimana inizia con tante novità

In due multiplex nazionali importanti del digitale terrestre ci sono tantissime novità.
Come indicato dai colleghi di Italia in Digitale, partiamo dal MUX PERSIDERA3. Dopo quasi un anno di schermo nero, alla LCN 259, si è riacceso BIKE che ora è disponibile a Bike Channel. Adesso si può sfruttare anche l’applicazione interattiva che permette di vedere l’emittente ciclistica in streaming.
- MUX PERSIDERA3 Ch 47 (Freq 682 Mhz) o Ch 45 (Freq 666 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 5/6 — (Disponibili 24,88 Mbps)
- Real Time (LCN 31)
- Food Network (LCN 33)
- RTL 102.5 (LCN 36)
- Discovery (LCN 37,537)
- GIALLO (LCN 38)
- DMAX (LCN 52)
- DONNA SPORT TV (DONNA TV) (LCN 62,562)
- TELECAMPIONE (LCN 138)
- CANALE 163 (ODEON 24) (LCN 163)
- WELCOME IN (LCN 226)
- CANALE 227 (LCN 227)
- MATCH MUSIC (LCN 232)
- RTL 102.5 CALIENTE (LCN 233,533)
- CANALE 235 (LCN 235)
- Man-ga (LCN 236)
- GAMBERO ROSSO (LCN 257)
- RADIOFRECCIA (LCN 258,532)
- Bike Channel (LCN 259)
- URANIA (LCN 260)
- DR PALMAS TV (LCN 261)
- RADIO ZETA (LCN 266,531)
- CANALE 268 (LCN 268)
- MALPENSA 24 HD (LCN 410)
- ITALIAN FISHING TV (LCN 441)
- NOKEP TV HD (LCN 455)
- AutoMoto (LCN 510)
- RTL 102.5 (LCN 736)
- RADIO ZETA (LCN 737)
- RADIOFRECCIA (LCN 738)
- RTL 102.5 TRAFFIC (LCN 739)
- RTL 102.5 BEST (LCN 740)
- RTL 102.5 NAPULE’ (LCN 741)
- RTL 102.5 DISCO (LCN 742)
- RTL 102.5 CALIENTE (LCN 743)
- RTL 102.5 BRO&SIS (LCN 744)
- RADIO CLASSICA TV (LCN 824)
- CLASS CNBC (LCN 828)
- CLASS TV MODA (LCN 883)
11 cartelli HbbTV ritornano in HD sul digitale terrestre
Andiamo ora nel MUX DFREE dove 11 cartelli HbbTV sono tornati in HD sul digitale terrestre. Inoltre, è stato rinominato da BABEL a 244 lo slot a schermo nero che si trova alla LCN 224.
- MUX D-FREE (MUX 3D-FREE) Ch 24, freq. 498 MHz in gran parte d’Italia, escluse varie regioni/province/postazioni insistenti/sconfinanti su fascia Tirrenica, segnatamente Liguria, parte Toscana Tirrenica, parte Umbria, parte Lazio, parte Campania, ove è irradiato sul ch. 23, freq. 490 MHz – QAM64 I.G 1/4 Fec 3/4 — (Disponibili 22,39 Mbps)
- BOM CHANNEL (LCN 68)
- CANALE 122 (LCN 122)
- Lineagem (LCN 132)
- ArteIN (LCN 133)
- DELUXE 139 (LCN 139)
- PADRE PIO TV (LCN 145)
- FASCINO 147 (LCN 147)
- PRIMASET (LCN 149)
- EQUtv (LCN 151)
- Tesory Channel (LCN 152)
- FASCINO TV (FASCINO TV 157 HD) (LCN 157)
- Canale 165 (FASCINO TV 165) (LCN 165)
- ORLERTV (LCN 166)
- CANALE168 (LCN 168)
- CANALE169 (LCN 169)
- PRIMAFREE170 (LCN 170)
- AP CHANNEL (LCN 220)
- IT CHANNEL (LCN 221)
- RADIO ROMA NETWORK (LCN 222)
- Italia Sera (LCN 223)
- Amici Network (LCN 224)
- Teleshopping (FASCINO 147) (LCN 225)
- Tesory Channel (LCN 228)
- PRIMAFREE231 (LCN 231)
- CUSANO NEWS 7 (LCN 234)
- GENIUS 240 (LCN 240)
- SICILIA 242 (LCN 242)
- 244 (LCN 244)
- Parole di Vita (LCN 245)
- BeJoy.kids (LCN 247)
- 248 TV (LCN 248)
- MATRIX TV ITALIA (LCN 249)
- MOMENTO TV (LCN 251)
- Radio Radio TV (LCN 253)
- ADNPLAY (LCN 254)
- Maria Vision (LCN 255)
- Onair Italia (LCN 256)
- NTR RADIO 264 MUSIC TV (LCN 264)
- ARTEORA TV (LCN 267)
- 269ITALIA (AP CHANNEL) (LCN 269)
- 2Settanta Tv (LCN 270)
- FANTASFERA (LCN 401)
- My Plus Tv (LCN 402)
- Nexum Channel (LCN 403)
- Radio Margherita Piu’ (LCN 825)
- SUPERSIX (LCN 833)
Fonte: Italia in Digitale
Pubblicato il 5 ott 2026
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