Digitale terrestre: mai più problemi di ricezione con questi consigli

L’arrivo del nuovo digitale terrestre ha creato non pochi problemi a molti cittadini italiani. Trovandosi dall’oggi al domani a gestire modifiche, cambi di frequenze e aggiornamenti, in tanti anche in questo momento non ci stanno capendo più nulla.

Ecco perché con questo articolo abbiamo deciso di elencare alcuni consigli utili per dire addio ai problemi di ricezione più comuni. Per intenderci, quelli che non ti permettono di vedere bene i canali e che te ne oscurano alcuni rendendoli introvabili.

La prima cosa da fare se non vedi più i canali è capire se televisore e decoder sono compatibili alla nuova tecnologia, attualmente la codifica Mpeg4 dei canali e in futuro il DVB-T2 – HEVC Main 10. Sintonizzati sui canali 100 e 200 e guarda se compare la scritta “Test HEVC Main 10“.

In caso affermativo, almeno con uno dei due, vuol dire che il tuo apparato è compatibile al nuovo digitale terrestre, quindi per risolvere alcuni problemi dovrai fare altro che ti spiegheremo in seguito sempre nell’articolo. In caso contrario è necessario cambiare televisore oppure acquistare un decoder. Su Amazon trovi il Decoder Edision Picco a un prezzo speciale.

Si installa facilmente e con estrema velocità. Lo puoi collegare al tuo televisore tramite cavo HDMI (scelta consigliata) oppure tramite cavo SCART se il tuo apparecchio è particolarmente datato e offre solo questa tipologia di connessione. Una volta acceso entro pochi secondi avvierà la ricerca dei canali.

Digitale terrestre: i consigli per vedere tutti i canali

Una volta appurato che il tuo televisore o decoder è compatibile al nuovo standard trasmissivo allora dovrai seguire altri consigli, a seconda di quale potrebbe essere la causa dei problemi di ricezione. Andando per ordine la seconda cosa da fare è avviare una risintonizzazione dei canali del digitale terrestre.

Si tratta di una procedura molto rapida che in pochi minuti aggiorna le frequenze dalla tua lista canali eliminando quelli obsoleti, aggiornando quelli modificati e inserendo i nuovi. In questo modo vedrai che, se il problema era un mancato aggiornamento, tornerai a vedere tutti i tuoi programmi alla migliore qualità disponibile. Ripetila spesso, almeno una volta al mese o al bisogno.

Se il problema persiste allora potrebbe essere un problema di segnale. Grazie a una nostra guida veloce potrai vedere come verificare il segnale del digitale terrestre in arrivo nei tuoi dispositivi. Se è debole occorre comprendere il motivo. Il cavo dell’antenna dentro casa che raggiunge l’apparecchio è molto lungo? Oppure un unico cavo manda il segnale a due televisori?

In caso di risposta affermativa per una o per l’altra domanda potrai procedere acquistando un amplificatore di segnale da interni. Il Meliconi AMP200, disponibile su Amazon, va bene per tutti e due i casi. Infatti, è in grado di amplificare il segnale fino a 10 volte e a distribuirlo a due apparecchi contemporaneamente.

Basta collegarlo a una presa di corrente. Successivamente occorre inserire il cavo dell’antenna dentro casa nell’apposito ingresso contrassegnato dalla scritta “IN“. Poi si dovranno collegare fino a un massimo di due televisori o decoder tramite altro cavo dalle due uscite contrassegnate dalla scritta “OUT” e “OUT1” per un eventuale secondo apparecchio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.