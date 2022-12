Digitale terrestre, Meliconi AMP200: segnale sempre perfetto a 18€

Il digitale terrestre oggi è a una svolta nel suo processo verso il futuro standard DVB-T2. Infatti, tutti i broadcaster, proprio in questo momento, stanno spegnendo gli ultimi canali ancora disponibili in Mpeg2. Ciò vuol dire che rimarranno solo quelli con codifica Mpeg4.

Se hai già un dispositivo compatibile, ma il segnale è sempre altalenante forse hai un problema con il cavo dell’antenna. Potrebbe essere troppo lungo e ora che arriva al televisore ha perso di potenza non riuscendo a trasmettere al meglio. In questo caso hai bisogno solo di Meliconi AMP200.

Digitale terrestre: Meliconi AMP200 è tornato a soli 18€

Finalmente, dopo tanto tempo in sold out, è tornato disponibile su Amazon il Meliconi AMP200. Si tratta di un amplificatore di segnale potente compatibile con il nuovo digitale terrestre. Particolarmente utile nei casi in cui dentro casa il segnale si perde perché il cavo dell’antenna è troppo lungo.

A volte si hanno problemi anche quando è necessario collegare allo stesso cavo due televisori contemporaneamente. Con Meliconi AMP200 avrai un’amplificazione fino a più di 10 volte. La comodità è che potrai regolarla tu in base a come vengono trasmesse le immagini e i suoni. Potrai dire addio ai disturbi dovuti all’eccessiva lunghezza dei collegamenti.

Approfittane ora che è tornato disponibile su Amazon. Mettilo nel carrello a soli 18 euro, invece di 29,99 euro. Otterrai fin da subito un segnale potente ricevendo tutti i canali del nuovo digitale terrestre alla perfezione e senza interferenze.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.