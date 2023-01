Digitale terrestre: il miglior decoder è sceso di prezzo su Amazon

È di nuovo crollato il prezzo di uno dei migliori decoder disponibili sul mercato. Scegliere Edision Picco T265+ per aggiornare il proprio televisore al nuovo digitale terrestre è una scelta intelligente e sicura. Infatti, si tratta di uno degli apparecchi più apprezzati da utenti ed esperti. Oggi lo trovi in offerta su Amazon a soli 27 euro, invece di 29,90 euro. Un’occasione da cogliere al volo.

Compatibile con qualsiasi TV, può essere collegato tramite cavo HDMI o SCART. Inoltre, include una pratica porta USB che lo trasforma in un ottimo lettore multimediale o lo connette a internet tramite un’antenna USB WiFi. Il pratico display LED frontale fornisce tutte le informazioni necessarie sulla trasmissione e, quando in standby, l’ora esatta. Molto comodo quindi in salotto, cucina o camera da letto.

Digitale terrestre: il Decoder Edision Picco è la scelta giusta

Fai la scelta giusta, affidati ai professionisti della trasmissione in chiaro. Grazie al Decoder Edision Picco T265+ trasformi il tuo vecchio televisore in una moderna TV compatibile al nuovo digitale terrestre. Il suo sintonizzatore è potente ed efficiente anche quando il segnale è debole o disturbato. Inoltre, grazie al telecomando universale potrai gestire sia il decoder che il televisore.

Mettilo nel carrello a soli 27 euro, invece di 29,90 euro. Per fare questo super affare devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.