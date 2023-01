Digitale terrestre: nascondi il decoder dietro la TV a soli 29€

Ti bastano solo 29 euro per nascondere il decoder dietro la TV e così aggiornarla al nuovo digitale terrestre. Su Amazon, proprio in questo momento, acquisti il Decoder Edision NANO T265+ a soli 29 euro, invece di 32,90 euro. Si tratta di un’ottima offerta per questo dispositivo di ultima generazione particolare. Il suo attacco HDMI si inserisce direttamente alla presa del televisore posizionata sul retro.

Non hai bisogno di ulteriori cavi, se non quello dell’antenna. Inoltre, si alimenta direttamente dalla porta USB del televisore. Una volta collegato tutto avvii la prima ricerca automatica dei canali TV. La lista viene organizzata automaticamente secondo la Numerazione LCN Nazionale. E con la tecnologia USB per collegare Pen Drive o Dongle WiFi, si trasforma in un fantastico media player e si collega anche a YouTube.

Digitale terrestre: il Decoder Edision Nano è una potenza

Una volta installato il Decoder Edision Nano T265+ riceverai tutti i canali disponibili sulla piattaforma del digitale terrestre. Qualora il tuo televisore avesse l’attacco HDMI non a lato, ma sul retro, puoi usare la pratica prolunga flessibile che permette di installare l’apparecchio stabilizzandolo sempre sul retro della TV, così da rimanere nascosto alla vista. Il telecomando è universale.

Acquistalo ora a soli 29 euro, invece di 32,90 euro. Questa offerta speciale è dedicata solo ed esclusivamente ai clienti Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.