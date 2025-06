Digitale Terrestre: novità importante per un canale nazionale

La piattaforma digitale terrestre anche in queste ultime ore è stata protagonista di un’importante novità. Uno dei suoi canali, seguito e sintonizzabile a livello nazionale, ha cambiato look. Stiamo parlando di Super!, canale tanto amato dai bambini quanto dai loro genitori, per ovvie ragioni che non serve spiegare.

Questo canale radiotelevisivo fa parte del PERSIDERA MUX 2 ed è sintonizzabile alla LCN 47 del telecomando. Al momento il nuovo logo è visibile in alto a destra dello schermo e presenta la stessa grafica, ma con colori differenti. Consigliamo di effettuare sempre una ricerca automatica dei canali anche se non sarebbe strettamente necessario.

Digitale Terrestre: Super! si aggiorna sul PERSIDERA MUX 2

Vediamo quindi il PERSIDERA MUX 2 aggiornato sulla piattaforma digitale terrestre.

MUX PERSIDERA2 Ch 48 (Freq 690 Mhz) o Ch 42 (Freq 642 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 5/6 — (Disponibili 24,88 Mbps)

TV8 HD (LCN 8,108,508)

Cielo (LCN 26)

TV2000 (LCN 28,528)

K2 (LCN 41)

frisbee (LCN 44)

Super! (LCN 47)

Sky TG24 (LCN 50)

SUPERTENNIS (LCN 64)

RadioItaliaTV (LCN 70,570)

RADIO KISS KISS TV (LCN 158)

VH1 (LCN 167)

Radio 24 (LCN 246)

inBlu2000 (LCN 728)

RADIO VATICANA ITALIA (LCN 733)

R Italia SMI (LCN 770)

TV8 News On Demand

Guida per la lettura della nuova numerazione LCN nazionale del digitale terrestre: