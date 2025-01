Digitale Terrestre: nuovi canali HD disponibili, come sintonizzarli

La piattaforma digitale terrestre si arricchisce di una nuova proposta in alta definizione. Infatti, nuovi canali HD sono ora disponibili a livello locale per tutti coloro che vivono nelle regioni italiane di Lombardia e Sicilia. Si tratta di un aggiornamento molto importante che rende sempre più piacevole vedere le programmazioni trasmesse.

Nel Multiplex Locale 5 la Sicilia ha accolto Bella TV HD. Si tratta della versione in alta definizione del noto canale locale. L’emittente è ora sintonizzabile alla posizione 96 del telecomando. Al momento trasmette utilizzando il codec H.264/AVC con una risoluzione di 1280 x 720 pixel.

Questa configurazione è nota come 720p e offre un notevole miglioramento qualitativo rispetto allo standard definition, garantendo immagini più nitide e dettagliate. Inoltre, il codec H.264, ampiamente adottato nell’industria broadcast, si distingue per l’efficiente rapporto tra qualità dell’immagine e compressione del segnale.

Le novità non finiscono qui. Infatti, andando nel Multiplex Locale 4 la Lombardia ha inserito Radio Bruno TV HD. Questo canale in alta definizione è disponibile alla posizione 73 del telecomando. Al momento, sulla piattaforma digitale terrestre, trasmette utilizzando il codec H.264 con una risoluzione 960 x 1080 pixel.

Digitale Terrestre: come sintonizzare i nuovi canali HD

L’arrivo di questi due nuovi canali in alta definizione è tra i motivi per cui la lista canali sul digitale terrestre è stata rinnovata. Come è possibile sintonizzarli sul proprio televisore o decoder? Il procedimento è molto semplice e veloce. Ecco cosa è necessario fare:

accendere l’apparecchio; selezionare il tasto menù del telecomando; entrare nella sezione dedicata alla ricerca dei canali; avviare la ricerca automatica dei canali; attendere la fine dell’operazione; confermare i canali trovati secondo numerazione LCN nazionale.

Implicazioni tecniche e consigli per gli utenti

Tutti questi aggiornamenti sottolineano la continua evoluzione del digitale terrestre verso standard qualitativi sempre più elevati. L’adozione diffusa del codec H.264 e la transizione verso risoluzioni HD testimoniano l’impegno del settore nel migliorare l’esperienza visiva degli spettatori.

Per beneficiare di queste novità raccomandiamo agli utenti di attivare la sintonizzazione automatica dei canali sui propri dispositivi riceventi. Questo processo permetterà di aggiornare la lista dei canali e di ottimizzare la ricezione dei nuovi segnali in alta definizione.