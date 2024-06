Digitale Terrestre: nuovi canali TV sono disponibili sulla piattaforma

Se sei un appassionato di televisione non ti sarà di certo sfuggito l’arrivo di nuovi canali TV sulla piattaforma del digitale terrestre. Di contro, se ancora non lo sapevi puoi trovare qui tutte le informazioni necessarie per sapere quali sono e come riceverli nel tuo televisore o decoder. Si tratta dell’ennesima aggiunta che sta precedendo la prossima rivoluzione degli standard trasmissivi.

Infatti, entro il primo di settembre 2024, diversi canali TV passeranno allo standard DVB-T2 del digitale terrestre. Una notizia accolta con felicità da chi non vede l’ora di poter assaporare la nuova qualità di trasmissione. Al contrario, chi non ha un televisore compatibile sta accusando il colpo con apprensione perché dovrà aggiornarsi con un apparecchio compatibile.

Torniamo ai nuovi canali TV arrivati sulla piattaforma e quindi nei televisori di molti italiani. Oggi siamo nel Mux Locale 3, in Lombardia. Se abiti in questa regione d’Italia potrai seguire le trasmissioni in onda su My Livigno TV News che trovi al canale 177 del tuo telecomando. L’altro canale che ha fatto il suo debutto su questo Mux Locale è QTV, che trovi al 180 del tuo telecomando.

Digitale Terrestre: come vedere i due nuovi canali TV

La piattaforma digitale terrestre si è arricchita di due nuovi canali TV che hanno fatto il loro ingresso nel Mux Locale 3. Se abiti in Lombardia puoi quindi seguire My Livigno TV News e QTV rispettivamente posizionati al 177 e al 180 della Numerazione LCN. Se ancora non li ricevi come puoi trovarli nel tuo televisore o decoder.

Come sempre vi spieghiamo, dovete controllare che il vostro apparecchio abbia attiva la funzione di “Risintonizzazione automatica dei canali“. Questa garantisce un aggiornamento automatico ogni volta che qualche canale TV subisce qualche modifica o se arriva nuovo nella Numerazione LCN.

Altrimenti, puoi sempre forzare l’aggiornamento manualmente avviando la “Ricerca automatica dei canali” che trovi tra le impostazioni del tuo televisore o decoder nel menù all’interno della sezione “Canali”. Mantenere un apparecchio aggiornato garantisce una migliore qualità nella visione dei canali e un elenco sempre completo con tutte le novità del digitale terrestre.