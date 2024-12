Digitale Terrestre: nuovo canale disponibile al Mux Locale 1

L’evoluzione del panorama radiotelevisivo digitale terrestre ha registrato un’importante novità tecnica. Si tratta dell’inserimento dell’emittente Radio Bruno TV nel multiplex locale 1 in Toscana. Questa implementazione, avvenuta in prossimità della chiusura dell’anno, rappresenta un ulteriore significativo sviluppo nella distribuzione dei contenuti audiovisivi regionali.

Inoltre, questa novità rimarca il consolidamento delle emittenti radio all’interno del pacchetto di offerta di intrattenimento radiotelevisivo. Recentemente abbiamo segnalato che il digitale terrestre si sta preparando ad accogliere Radio 24 HD. E questa è solo un’altra delle tante notizie legate a questo settore. Quindi si preannuncia un futuro molto interessante sulla piattaforma DTT.

Arriva Radio Bruno TV sul Mux Locale 1 del digitale terrestre

L’integrazione di Radio Bruno TV sul Mux Locale 1 del digitale terrestre è una novità delle ultime ore. Gli aggiornamenti della piattaforma non vanno in vacanza nemmeno a Natale. Vediamo le caratteristiche tecniche di questa implementazione nell’offerta di intrattenimento locale in Toscana:

Standard di codifica video: H.264/AVC ;

; Risoluzione: Definizione standard (SD) ;

; Logical Channel Number (LCN): 73 ;

; Identificativo del servizio: “RADIO BRUNO Toscana“.

Questa configurazione tecnica, pur non offrendo una risoluzione in alta definizione (HD), consente una trasmissione efficiente del segnale, ottimizzando l’utilizzo della larghezza di banda disponibile nel multiplex.

Analisi dell’espansione del servizio

L’inserimento di Radio Bruno TV anche nel multiplex Locale 1 del digitale terrestre rappresenta un’espansione strategica della copertura di questa emittente radiofonica in Toscana. Questa mossa tecnica permette al canale radiotelevisivo, con sede a Carpi (MO), di ampliare significativamente la propria presenza sul territorio toscano, implementando notevolmente il suo bacino di utenza.

Se ti trovi nella regione ti consigliamo di avviare una risintonizzazione automatica dei canali per ricevere subito questo aggiornamento, ma fai attenzione a un piccolo problema.

Conflitto LCN digitale terrestre

L’implementazione di Radio Bruno TV nel Mux Locale 1 in Toscana ha generato una criticità non trascurabile. Si tratta dei cosiddetti conflitti LCN sul digitale terrestre. Attualmente si riscontra questa situazione:

RADIO BRUNO TOSCANA sul Multiplex Locale 1 sintonizzabile all’ LCN 73 ;

sintonizzabile all’ ; RADIO BRUNO TV sul Multiplex Locale 3 sintonizzabile all’LCN 73.

Questo conflitto di numerazione (tutti e due i canali si trovano al 73) potrebbe comportare problematiche di sintonizzazione e identificazione del canale per gli utenti finali.

Questo richiederebbe un intervento di riassegnazione per conflitti LCN sul digitale terrestre non solo da parte degli utenti, che dovrebbero selezionare quale canale mantenere alla numerazione, ma anche da parte degli operatori di rete e autorità competenti, per risolvere il conflitto alla radice.