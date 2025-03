Digitale Terrestre: nuovo canale passa all'alta definizione

Sulla piattaforma DTT in Italia un altro canale regionale è passato alla trasmissione in alta definizione HD. Una buona notizia per tutti coloro che abitano in Piemonte o ai confini di questa regione italiana e riescono a sintonizzare i canali che si trovano nel MUX LOCALE 2 Piemonte del digitale terrestre.

Il nostro consiglio è quello di attivare subito una ricerca automatica dei canali. In questo modo, grazie a questa procedura del tutto automatica e veloce, è possibile ottenere tutti gli aggiornamenti apportati sia a livello locale che nazionale sulla piattaforma di intrattenimento che trasmette su scala nazionale e regionale.

Si tratta di un’operazione necessaria soprattutto quando vengono aggiornati i MUX Nazionali e Locali del digitale terrestre. Per avviare la ricerca automatica dei canali devi andare nel menù del tuo telecomando. Lì trovi una sezione chiamata “Ricerca Canali” o simile. Selezionala e avvia subito la ricerca automatica. Inoltre, verifica che sia attiva la risintonizzazione automatica dei canali.

Digitale Terrestre: qual è il canale che ora trasmette in HD

Vediamo quindi qual è il canale regionale che da queste ore sta trasmettendo in alta definizione sul digitale terrestre. Stiamo parlando di RADIO BRUNO TV, l’emittente di Carpi (MO) che si occupa soprattutto di musica. Questo canale è sintonizzabile alla LCN 73 del MUX LOCALE 2 Piemonte.

Al momento trasmette in alta definizione con una risoluzione video di 960 x 1080 pixel. Inoltre, il proprio identificativo è stato sostituito, cambiandolo da RADIO BRUNO TV 2 a RADIO BRUNO Piemonte. Questo lo identifica rispetto alle stesse copie che trasmettono a livello locale in altre regioni.

MUX LOCALE 2 Piemonte aggiornato

Vediamo ora il MUX LOCALE 2 Piemonte del digitale terrestre aggiornato con questa ultima modifica.

73 RADIO BRUNO Piemonte

82 GIOCABET.TV

83 PIEMONTE+ HD

84 TELEREPORTER

87 RBE-TV

96 RADIO BIRIKINA TV

98 RADIO 4 YOU TV 3

Ricordati di aggiornare il tuo televisore o decoder alle ultime modifiche a livello regionale.