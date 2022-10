Digitale terrestre: un nuovo importante canale è in arrivo

Le novità sul digitale terrestre sembrano non finire mai. Tra le tante brutte notizie, questa volta eccone una veramente piacevole. Infatti, la piattaforma si arricchirà di nuovi contenuti. Durante la settimana non si è fatto altro che parlare di questo.

In pratica, entro la fine di ottobre farà il suo debutto un nuovo canale TV. Non stiamo parlando di un’emittente secondaria pronta a inserire il solito palinsesto di televendite e programmi “scadenti”, ma di un gruppo importante che sta crescendo molto.

Qualche mese fa era stata annunciata un’acquisizione. Discovery come lo conosciamo ora è diventato “Warner Bros. Discovery“. In tal senso, guardando al futuro e al fatto che, secondo i recenti dati auditel, il digitale terrestre è la piattaforma ancora più utilizzata per vedere film, ha deciso di ingrandirsi.

Nella sostanza, Warner Bros. Discovery ha affittato dal Gruppo Sciscione (GMH S.p.A.) per 5 anni, con possibilità di acquisto, il canale 37 della Numerazione LCN Nazionale del digitale terrestre. Perciò, se ancora non ti sei adeguato all’arrivo dello standard DVB-T2 ti consigliamo di farlo al più presto.

Digitale terrestre: presto in arrivo Warner TV

Il mese di ottobre non dovrebbe terminare senza prima un grande debutto sulla piattaforma del digitale terrestre. Secondo quanto rivelato da addetti ai lavori all’interno della Warner Bros. Discovery Italia, entro il 30 ottobre 2022 arriverà Warner TV.

Non ci sono conferme ufficiali sulla data di uscita di questo nuovo canale TV, ma sappiamo di per certo che trasmetterà film, serie TV e cartoni animati Warner. Perciò saranno contenti tutti coloro che si cibano di questi contenuti quotidianamente perché verranno trasmessi 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Secondo altri rumors, sarà Laura Carafoli, Senior VPN Content Officer di Discovery a guidare questo canale. Per tutto il resto siamo ancora nel mare delle ipotesi. Tuttavia, visto il gran vociferare in merito a questa novità, probabilmente non tarderà una conferma ufficiale.