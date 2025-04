Digitale Terrestre: problemi in tutta Italia e molte segnalazioni

Da tutta Italia, proprio in questi giorni, stanno arrivando molteplici segnalazioni a causa di svariati problemi di ricezione dei canali del digitale terrestre. Si tratta di una situazione generalizzata che sta colpendo ampie aree regionali e non solo alcune zone dove il segnale potrebbe essere normalmente difficile. Cosa sta causando tutto questo?

Gli esperti hanno già spiegato più volte che queste situazioni si riscontrano quando si applicano aggiornamenti importanti sulla piattaforma DTT. Infatti, proprio qualche giorno fa è stata aggiornata la lista canali con cambi di numerazione per diverse emittenti e alcune aggiunte di nuovi canali all’interno della Logical Channel Number.

È quindi ovvio che televisori e decoder fatichino ora a trasmettere in modo pulito e chiaro tutti i canali del digitale terrestre. Questo perché sono state aggiornate anche le frequenze del segnale nei multiplex nazionali e regionali. Infatti, nelle ultime settimane abbiamo assistito a importanti modifiche sia a livello nazionale che a livello regionale.

Digitale Terrestre: come tornare a vedere tutti i canali

Nelle segnalazioni di problemi per la ricezione dei canali del digitale terrestre, gli utenti stanno anche chiedendo come poter tornare a vedere tutti i canali disponibili in chiaro nella zona di pertinenza, sia a livello locale che nazionale. Ciò che può far fare un sospiro di sollievo è che non si tratta di un problema tecnico tale per cui è necessario l’intervento di tecnici specializzati.

Riavere tutta la lista dei canali in chiaro disponibili nel proprio televisore è facile e veloce. Tutti possono farlo in totale autonomia o con l’aiuto di un familiare. Selezionando il menu del proprio telecomando, è necessario raggiungere e avviare la “ricerca automatica dei canali” che si trova all’interno della sezione dedicata alla “Ricerca Canali”.

Se alcuni canali non dovessero comparire nonostante questo procedimento, allora è possibile risolvere il problema avviando la “ricerca manuale dei canali” del digitale terrestre. In questo caso sarà necessario inserire manualmente la frequenza del canale che si ha intenzione di trovare e sintonizzare sul proprio apparecchio.