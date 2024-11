Digitale Terrestre: una radio locale sbarca a livello nazionale

Le novità sulla piattaforma DTT non finiscono mai. Quasi ogni giorno c’è un interessante aggiornamento. Questa volta però non si tratta di un canale TV, ma di un canale radio locale che ora è disponibili per tutti a livello nazionale sbarcando sul digitale terrestre.

Prendendo posto nel MUX DFREE, Radio Margherita è ora disponibile alla numerazione automatica LCN 825 con l’identificativo Radio Margherita Più. Una novità interessante per tutti coloro che erano abituati ad ascoltare la sua programmazione e ora per chi in tutta Italia può approfittare del suo palinsesto.

Una radio palermitana è sbarcata sul digitale terrestre a livello nazionale! Una notizia che riconferma il grande lavoro che c’è dietro questa piattaforma in procinto di attivare unicamente le trasmissioni con lo standard DVB-T2. Tra l’altro, Radio Margherita Più offre anche una programmazione in HbbTV.

Digitale Terrestre: come ascoltare e vedere Radio Margherita Più

Probabilmente ti starai chiedendo come ascoltare e vedere Radio Margherita Più sul digitale terrestre. Prima di tutto devi essere in possesso di un apparecchio compatibile con le nuove tecnologie di trasmissione richieste. Quindi il tuo televisore o decoder deve poter ricevere lo standard DVB-T2 HEVC Main 10 e la codifica Mpeg-4.

Inoltre, se connesso a internet, attraverso il sistema HbbTV, è possibile visualizzare la versione televisiva di Radio Margherita Più. Sullo schermo comparirà il logo che si alterna alla scritta “CANALE 825”. Inoltre, sarà anche possibile visualizzare data, ora e un ticker con notizie e titolo del brano trasmesso.

Per poter sintonizzare Radio Margherita Più nella tua numerazione LCN del digitale terrestre dovrai avviare una “ricerca automatica” dei canali. Trovi questa funzione all’interno delle impostazioni del tuo apparecchio raggiungibili tramite menu del telecomando. In pochi minuti otterrai l’elenco completo dei canali disponibili nella tua zona.

Se non riesci a trovare questo canale con la “ricerca automatica” prova con la “ricerca manuale” inserendo i dati dalla composizione MUX nazionali del digitale terrestre relativi al canale che vuoi sintonizzare.