Digitale Terrestre: in una regione arriva una novità particolare

La piattaforma digitale terrestre è stata protagonista durante le scorse ore di una modifica particolare a livello locale. Solo una regione italiana è stata interessata a questa novità che coinvolge diversi utenti del nord Italia. Vediamo quindi di cosa si tratta e cosa comporta a livello tecnico questo aggiornamento.

Digitale Terrestre: Bergamo TV si aggiorna

A livello locale, Bergamo TV rappresenta un importante riferimento per tutti coloro che vivono nella Regione Lombardia. Sulla piattaforma digitale terrestre, questa emittente ha aggiornato il suo identificativo. Infatti, dopo essere passato all’alta definizione lo scorso anno, ora si presenta con la denominazione Bergamo TV HD.

Questo canale bergamasco è trasmesso in scala regionale attraverso il MUX LOCALE 1 (Lombardia). Nel caso in cui qualche utente dovesse riscontrare problemi di segnale o di definizione, consigliamo di avviare una ricerca automatica dei canali, se la risintonizzazione automatica non ha avuto effetto a seguito di questo aggiornamento.

Attualmente, i canali appartenenti al MUX LOCALE 1 (Lombardia) del digitale terrestre sono aggiornati secondo le modifiche riportate in questo elenco aggiornato al 7 febbraio 2025:

13 Telecity Lombardia

14 Espansione TV HD

15 Bergamo TV HD

16 TT-TELETUTTO

73 RADIO BRUNO Lombardia

77 CANALE ITALIA 77

83 PIU VALLI TV

85 TSN

87 VIDEOSTAR

88 RETE 55

93 70-80.tv

94 SEILATV Bergamo HD

96 SUPERTV

97 VALENZA TV

98 TELECLUSONE

115 DTV1

Ricordiamo che l’emittente Bergamo TV a novembre 2024 è passata all’alta definizione (HD) sul digitale terrestre, trasmettendo così in H.264 con risoluzione video massima a 1920 x 1080 pixel. Questo canale è sintonizzabile al Logical Channel Number 15 della numerazione LCN locale solo in alcune zone del nord Italia, inclusa la Lombardia e confini.

Un aspetto importantissimo che dimostra l’attenzione che le emittenti locali hanno nella qualità delle trasmissioni sulla piattaforma DTT. Emittenti forti come Bergamo TV HD continuano a trasmettere avvalendosi ora delle ultime tecnologie trasmissive, in attesa dell’arrivo del nuovo standard trasmissivo DVB-T2, nonostante sia in ritardo sul digitale terrestre italiano.