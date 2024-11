Digitale Terrestre: un altro canale passa all'HD

Diventa sempre più urgente dotarsi di un apparecchio compatibile al prossimo e unico standard trasmissivo DVB-T2 che unificherà la piattaforma DTT. Infatti, nelle ultime ore un altro canale del digitale terrestre è passato all’alta definizione. Un processo ormai obbligato che presto diventerà la normalità per le emittenti che vogliono continuare a trasmettere le proprie programmazioni.

Il “nuovo” canale TV che ora sta trasmettendo in HD è Bergamo TV. Nuovo perché non ha mai trasmesso le immagini in questa qualità, ma il canale in questione è disponibile alla visione dei telespettatori dal 1976. Sintonizzabile nel MUX Locale 1 alla numerazione LCN 15, ora trasmette in H.264 con risoluzione video massima a 1920 x 1080 pixel.

Bergamo TV HD, sulla piattaforma del digitale terrestre, è disponibile in tutta la Lombardia e in gran parte del Piemonte e in alcune province di Emilia Romagna e Veneto. Vediamo ora come è possibile sintonizzarlo e aggiornare la propria lista canali per poterlo vedere in alta definizione.

Digitale Terrestre: come sintonizzare Bergamo TV HD

Recentemente la lista canali del digitale terrestre si è aggiornata per far posto a diverse novità, ma è molto probabile che con le ultime modifiche ci sarà un ulteriore importante aggiornamento. Per il passaggio di Bergamo TV in HD e per questo motivo è bene verificare che la “Risintonizzazione Automatica” dei canali sia attiva sul proprio apparecchio, se compatibile.

Inoltre, almeno una volta ogni tre settimane, sarebbe utile avviare una “Ricerca Automatica” dei canali TV. In questo modo l’utente si assicura una lista canali sempre aggiornata alle ultime modifiche e frequenze. Lo raccomandiamo soprattutto in questo periodo, protagonista di molti cambiamenti sulla piattaforma DDT.

Tuttavia, se nemmeno questo permette di trovare Bergamo TV HD allora è necessario avviare una “Ricerca Manuale” dei canali TV. Si trova, come per tutte le altre funzionalità di cui abbiamo parlato finora, nel menù del telecomando alla sezione “Ricerca Canali”. Ovviamente, sarà necessario inserire i MUX Nazionali e Locali del digitale terrestre aggiornati e relativi al canale che si vuole sintonizzare.