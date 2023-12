Digitale terrestre: risintonizza decoder, cambia lista canali a dicembre

Anche a dicembre la lista dei canali disponibili sul digitale terrestre si aggiorna! Con lo switch-off del DVB-T2 sempre più vicino è chiaro che risulti necessario mantenere sempre aggiornati i propri decoder affinché le frequenze siano quelle corrette e le trasmissioni possano essere viste in massima qualità. Pertanto, dopo il nostro ultimo aggiornamento dell’LCN di fine ottobre, torniamo a consigliarvi un ritocco automatico dell’ordinamento a inizio dicembre 2023.

Aggiorna il tuo decoder per il digitale terrestre: ecco la nuova numerazione

Come ripreso dagli utenti di Digital Forum, l’ordine attuale a livello nazionale è il seguente. Si avvisa sin da subito che non tutti i canali hanno cambiato posizione, ma potrebbero esserci variazioni per le frequenze. Dunque, si continua a consigliare la ri-sintonizzazione.